У 2008 році Україна попросила НАТО надати План дій щодо членства, втім вже тоді Кремль включив всю свою російську машина, щоб цьому завадити, розповідає Міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.), дипломат Володимир Огризко в інтерв’ю Європейській Правді.

Він пояснює, що це стало не єдиною причиною чому Україна тоді не отримала План дій щодо членства.

“Друга причина – значно глобальніша, глибша і сильніша: Захід продовжував бачити Росію своїм партнером, заплющуючи очі на всі ті жахи, які вже тоді були в Росії, включаючи геноцид чеченського народу”, - каже Огризко.

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“Європейські партнери пробачали Росії все”.

За словами дипломата, тоді у Росії були три аргументи аби переконати Західних лідерів. Першої із них було те, що Путін розказував європейцям, що України не існує, що вона штучно відокремлена територія.

“Словом, говорив ті речі, які ми потім почули від нього відкрито – після вторгнення до Криму, початку повномасштабної війни тощо. Але вже тоді він переконував Захід, що Україна – це штучне утворення, а українці – це російський народ і так далі”, - розповідає Огризко.

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Джерело Kyiv Post, яке тоді було членом Офісу зв'язку НАТО в Києві, повідомило, що Україна почала активно працювати над ПДЧ у період, на який посилається Огризко.

ПДЧ - це складний і всеосяжний процес, який допомагає встановити необхідні стандарти, необхідні для членства в п'яти ключових сферах: політична та економічна, оборонна та військова, ресурсна, безпекова та юридична.

Робота над планом була досить просунутою, але стало очевидним, що Україна не змогла задовольнити багато очікуваних стандартів, незважаючи на всі зусилля працівників. Джерело Kyiv Post сказало, що, на жаль, були елементи на вищих рівнях, як у Брюсселі, так і в Києві, які не вважали це пріоритетом на той час, і це фактично закінчилося з обранням Віктора Януковича президентом у 2010 році.

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Колишній міністр згадує, що після проголошення незалежності України він задувався про те скільки років піде на трансформацію.

“Ми тоді думали: "Ну, п'ять років... Хоча п'ять – це, мабуть, зашвидко, але за десять років, до початку нового тисячоліття, Україна буде членом і Європейського Союзу, і НАТО", - каже він.

“Тобто були такі трошки рожеві мрії. Тепер я розумію, чому цього не склалося”, - додав він.