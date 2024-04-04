Вчора іранські офіційні особи повторили погрози на адресу Ізраїлю після авіаудару ЦАХАЛу по консульстві Ірану в Сирії.

Американська розвідка ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Іран може почати військову операцію проти Ізраїлю. Про це свідчать також арабські джерела, повідомляє Vox News.

Видання Politico зазначає, що на державному телебаченні Ірану президент країни Ібрагім Райсі заявив, що атака «не залишиться без відповіді».

Також верховний лідер Алі Хаменеї повторив кілька разів по телебаченню та в соцмережах, що Ізраїль «буде покарано».

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«З Божою поміччю ми змусимо сіоністів покаятися в їхньому злочині агресії проти іранського консульства в Дамаску», – написав Хаменеї в соцмережі X.

Варто зазначити, що 1 квітня Ізраїль завдав авіаудару по прибудові консульства Ірану в Дамаску. Внаслідок удару був ліквідований старший офіцер іранських сил Аль-Кудс в Сирії - бригадний генерал Мухаммад Реза Захеді.

Видання RTL повідомляє з посиланням на владу Дамаску, що ізраїльські удари "вбили або поранили всіх, хто знаходився всередині консульства".

Водночас іранське державне телебачення повідомило, що серед загиблих був офіцер Революційної гвардії.

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Ізраїль не прокоментував атаку у Дамаску, що сталася в момент різкого зростання напруженості через війну у Газі проти угруповання ХАМАС та посилення насильства між Ізраїлем та союзниками Ірану.

Крім того, 3 квітня Іран оголосив, що похорон загиблих в результаті удару ЦАХАЛ по Дамаску, відбудеться 5 квітня в Тегерані. Під час події з промовою виступить командувач «Корпусу вартових ісламської революції» генерал-майор Хоссейн Салямі.