Деякі Телеграм-канали в Україні уже заблоковані, а деякі можуть заблокувати невдовзі. Перемовини про це веде Служба безпеки з представниками компанії Telegram. Про це розповів в інтерв’ю Укрінформу очільник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

«У нас із ними постійно йдуть перемовини, я б не хотів розкривати деталі, але певні зрушення у цьому напрямку є. Деякі Телеграм-канали в Україні уже заблоковані, якісь можуть бути заблоковані незабаром», – сказав він.

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За словами Вітюка, СБУ спільно з Міністерством цифрової трансформації і Центром протидії дезінформації постійно аналізують медіапростір, виокремлюють небезпечні джерела інформації як у Телеграмі, так і на інших ресурсах.

«Ми регулярно зв’язуємося з усіма платформами стосовно блокування або видалення небезпечного контенту. На жаль, є проблема. Жодна з них – ні Telegram, ні Facebook або Meta, ні Google офіційно не представлені в Україні, не мають юридичної особи. Вони не зобов’язані виконувати наші запити, вимоги, навіть рішення суду їх не стосуються, тому що юридично вони не перебувають на нашій території. Ми працюємо над вирішенням цього питання», – зазначив він.

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Посадовець поінформував, що СБУ подала «відповідну ініціативу», щоб всі міжнародні платформи протягом визначеного законом часу відкрили в Україні свої офіційні представництва, а у перспективі також перенесли сюди інфраструктуру, яка обслуговує саме нашу територію.

«У такому випадку вони будуть зобовʼязані виконувати рішення українського суду», – додав Вітюк.

Він також вважає, що немає сенсу забороняти або обмежувати Телеграм в Україні, оскільки безпечного месенджера не існує, а у випадку заборони її легко можна обійти через використання VPN.

«Сьогодні загальне правило таке, що безпечного месенджера не існує. Є технічні рішення, які дозволяють отримати доступ не лише до Telegram, але і до Signal, Viber та інших. А якщо взяти більш дорожчі і складні технічні рішення, то можна отримати доступ загалом до пристрою, і тоді абсолютно все, що там є, буде у зловмисника. Можна увімкнути мікрофон чи камеру, у якому б месенджері ви не спілкувалися. У нас у СБУ діє одне правило: заборонено пересилати чутливу, службову інформацію будь-якими месенджерами. За це передбачена відповідальність», – сказав Вітюк.

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«Навіть у Китаї, де сьогодні побудований так званий Великий китайський фаєрвол, у межах якого заборонений Facebook і Google, через VPN це все обходять. Хоча на побудову цієї інфраструктури витрачають мільярди. Тобто технічної можливості повністю все заблокувати немає», – додав він.

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При цьому посадовець СБУ визнав, що Телеграм активно використовують у дезінформаційних кампаніях РФ. Але дезінформацію так само поширюють і через інші платформи – Фейсбук та «Х», зауважив він.

Водночас у Телеграмі працює багато проукраїнських патріотичних каналів, які є публічними, тобто їх адміністратори чи власники є відомими. І вони навпаки протидіють російській пропаганді, додав Вітюк.

Нагадаємо, на початку березня представник платформи Telegram Ремі Вонг повідомив, що компанія отримала від української влади перелік «потенційно проблемних» каналів і їх аналізує.

Як повідомляв Kyiv Post, на початку квітня народний депутат Ярослав Юрчишин наголосив, що блокування месенджера не будуть розцінювати як утиск свободи слова й можливість заблокувати Telegram залишається доступною, особливо у випадках, коли загрози національній інформаційній безпеці є значними.