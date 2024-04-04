Після напруженого робочого дня немає нічого бажанішого, ніж знайти хвилинку для відпочинку. Тож ви можете насолодитися переглядом чудових фільмів, які допоможуть вам розслабитися.
Добірка фільмів, які варто подивитися кожному свідомому глядачу
Існує купа різних кіножанрів, які час від часу ще й поєднуються між собою. Тому, хочете ви переглянути якісно знятий бойовик чи вам до душі комедія, обрати кіно на свій смак може будь-хто.
Однак, як і з книжками, інколи ми хочемо подивитися фільм, який збагатить нас, додасть натхнення та мотивації, розкаже просто про складні речі. Тому ми зробили для вас добірку з 10 фільмів, які варто подивитися хоча б раз в житті кожному кіноману. А ще ці стрічки можуть дати хорошу емоційну розрядку.
Хрещений батько (The Godfather)
Рейтинг IMDb: 9.2
Мало хто не чув про епічну мафіозну драму "Хрещений батько". За роки свого існування вона стала культовою у світі кінематографу. Марлон Брандо, який виконав головну роль Дона Корлеоне, назавжди запам'ятався своїми коронними фразами та тішив серця фанатів аж до самої своєї смерті у 2004 році. Режисером фільму є Френсіс Форд Коппола, який поклав в основу сюжету однойменний роман Маріо П'юзо. Фільм розповідає про загадкове та сповнене небезпек життя мафіозної сім'ї Корлеоне, яка керує злочинним світом Нью-Йорка. Це неймовірна історія про часи панування мафії, розказана зсередини, а також історія про складні відносини в сім'ї, що має майже необмежену владу.
Кінострічка стала одним з найкращих фільмів усіх часів і отримала безліч нагород та визнання критиків. Цикл налічує 3 фільми про Хрещеного батька, кожна частина має доволі високі рейтинги та вартує перегляду.
Втеча з Шоушенка (The Shawshank Redemption)
Рейтинг IMDb: 9.3
Фільм режисера Френка Дарабонта, знятий ще 1994 року, став легендарним і зібрав багато схвальних відгуків. Стрічка заснована на новелі Стівена Кінга "Ріта Гейворт і втеча з Шоушенка" написаній 1982 року. Фільм розповідає історію Енді Дюфрейна, несправедливо засудженого за вбивство дружини та її коханця. Енді відбуває пожиттєвий термін у тюрмі під назвою Шоушенк і проявляє там неймовірну силу характеру та віру у справедливість. Фільм розповідає дуже захопливу та чуттєву історію, а майстерна гра Моргана Фрімена та Тіма Роббінса не дасть вам відірватися від екрана всі дві години перегляду.
Темний лицар (The Dark Knight)
Рейтинг IMDb: 9.0
Крістофер Нолан — талановитий режисер, який випустив безліч картин. "Темний лицар" — це другий фільм із трилогії про Бетмена. Перша частина під назвою "Бетмен: Початок" вийшла у 2005 році, її варто переглянути, якщо ви хочете зрозуміти складну історію цього супергероя. Попри те, що ця стрічка знята за мотивами коміксу, вона точно захопить вашу увагу під час перегляду.
За сюжетом кінострічки Бетмен продовжує боротьбу зі злочинністю в Готемі. Він зіштовхується зі своїм найзапеклішим ворогом — Джокером, якого майстерно грає Гіт Леджер. Бетмен повинен не лише побороти зло, яке уособлює Джокер, але й захистити простих мешканців свого рідного міста. Фільм визнаний критиками та глядачами за його вражаючі спецефекти, захоплюючий сюжет та неймовірну акторську гру. Окрім цього, стрічка "Темний лицар" отримала "Оскар" і була номінована на інші кінопремії.
Кримінальне чтиво (Pulp Fiction)
Рейтинг IMDb: 8.9
Культовий американський фільм, який зняв Квентін Тарантіно у 1994 році. Фільм описує два дні з життя низки американських злочинців. Найнесподіванішим чином їхні долі перетинаються, приводячи одних до загибелі, інших до втечі, а декого до переосмислення свого життя та повернення до чесної роботи. Оригінальна назва фільму відсилає до дешевих журналів, які часто публікували низькопробні детективи.
Фільм отримав визнання критиків та глядачів і наразі посідає 8-му позицію у списку 250 найкращих фільмів за версією IMDb. "Кримінальне чтиво" отримало багато престижних нагород, включаючи "Оскар" за найкращий сценарій. Кінострічка виділяється своїми нестандартними сюжетними ходами, продуманими діалогами, а також непередбачуваними сюжетними поворотами.
Володар Перснів (The Lord of the Rings)
Рейтинг IMDb: 8.9
Складно знайти людину, яка ніколи не чула про кінотрилогію "Володар Перснів", зняту за романом Джона Рональда Руела Толкіна. Ця епічна трилогія не тільки підкорила серця фанатів по всьому світу, вона також здобула найкращі оцінки критиків і була номінована на 11 премій "Оскар", серед яких номінації за найкращу режисуру та найкращий фільм.
У першій частині трилогії глядачів знайомлять зі світом Середзем'я, де відважний гобіт Фродо Беггінс разом зі своїми друзями вирушає в найнебезпечнішу у своєму житті подорож. Спільно з неповторним ельфом Леголасом, відважним гномом Гімлі, талановитим воїном Арагорном та чарівником Гендальфом вони намагаються знищити Єдиний Перстень та не дати відродитися Темному Володарю — Саурону.
Форрест Ґамп (Forrest Gump)
Рейтинг IMDb: 8.8
Американська трагікомедія, яка може навіть сприйматися як драма. Це чудовий фільм, знятий Робертом Земекісом і заснований на однойменному романі Вінстона Грума. Він вважається однією з найкрутіших у кінематографі робіт і, за відгуками глядачів, став найуспішнішим проєктом режисера. Фільм отримав чимало нагород, включно із шістьма преміями "Оскар".
Головну роль виконує Том Генкс, який майстерно зображує своєрідний внутрішній світ свого героя Форреста. Фільм розповідає історію чоловіка з низьким рівнем інтелекту, але з великим серцем, відкритим до світу. Він переживає низку неймовірних подій — війну у В'єтнамі, часи хіпі та рух за права громадян, а також старт блискучої спортивної кар'єри. Одна з найкращих кінострічок всіх часів розповідає нам глибоку історію людини та зачіпає складні, іноді навіть філософські теми.
Топ Ґан: Меверік (Top Gun: Maverick)
Рейтинг IMDb: 8.2
Піт Мітчелл — першокласний пілот ВМФ, відомий своєю безстрашністю та готовністю виконувати найризикованіші завдання. Але перспектива підвищення у званні лякає Меверіка, адже тоді він опиниться на землі, ризикуючи більше ніколи не сісти за штурвал літака. Самокеровані дрони потроху витісняють пілотів з повітря, але чи зможуть вони впоратися з поставленими завданнями так само вправно, як людина? Зараз Піту необхідно підготувати загін випускників, у якому він з подивом помічає Бредлі Бредшоу — сина свого товариша Ніка. Побратим загинув під час виконання спецоперації, про яку згадувати досі боляче, але Бредлі дуже нагадує Піту свого батька, тому спричинив у серці ветерана справжню бурю емоцій. Невизначеність майбутнього змушує пілота ухвалювати складні рішення, але чи оцінить керівництво його ініціативність, чи він залишиться без неба назавжди?
Бідолашні створіння (Poor Things)
Рейтинг IMDb: 8.0
Доктор Годвін Бакстер (Віллем Дефо) — доволі ексцентричний вчений, який не бачить межі у своїх експериментах. Одного разу до його лондонської лабораторії потрапляє тіло вагітної жінки, яка втопилася, намагаючись вкоротити собі віку. Він вирішує повернути бідолашну до життя, замінивши її мозок мозком її ненародженої дитини. Тому його нове дитя — Белла (Емма Стоун) — поводиться як маленька дитина. Та з часом стає помітно, що вона розвивається й прагне пізнавати світ.
Фантастична мелодрама «Бідолашні створіння» є вільною адаптацією роману Аласдера Грея. Режисер Йоргос Лантімос задумав зняти цю екранізацію ще 2009 року, тому багато спілкувався з письменником. Але почати зйомки вдалося тільки у лютому 2021 року. Надзвичайно велику увагу автори фільму приділили костюмам головної героїні. Химерні фасони постійно змінюються, відображаючи внутрішні зміни у світосприйнятті Белли. Журі Венеційського міжнародного кінофестивалю присудило стрічці "Золотого лева", також фільм номіновано на "Золотий глобус" у семи різних номінаціях.
Кит (The Whale)
Рейтинг IMDb: 7.7
Викладач письменницької майстерності Чарлі страждає від надмірної ваги і це сильно впливає на всі аспекти його життя. Чоловік днями не виходить з дому і майже ні з ким не спілкується. Він веде свої лекції дистанційно і не вмикає камери, щоб приховати свою зовнішність. Єдиний зв'язок із зовнішнім світом — це Ліз, яка іноді приходить допомогти йому по господарству. Побоюючись, що жити йому залишилось недовго, чоловік всіма силами намагається налагодити стосунки зі своєю донькою-підлітком, маму якої він колись покинув, коли дівчинка була ще зовсім маленькою.
Головну роль у фільмі зіграв неперевершений Брендан Фрейзер, а в основі сюжету драми "Кит" лежить п’єса, написана ще 2012 року. Брендан Фрейзер набрав надмірну вагу спеціально для цієї ролі, але актору все одно довелося накладати складний грим кожного дня. Прем'єра відбулася у рамках Венеційського кінофестивалю, де фільм отримав схвальні відгуки від глядачів та критиків.
Вся краса та кровопролиття (All the Beauty and the Bloodshed)
Рейтинг IMDb: 7.5
Стрічка "Вся краса та кровопролиття" отримала вищу нагороду Венеційського кінофестивалю і стала другим в історії документальним фільмом, якому її присудили. Заснована на реальних подіях, стрічка розповідає історію мисткині Нен Голдін, яка веде тривалу боротьбу проти родини Саклерів. Саклери — власники найбільшої фармацевтичної корпорації у США "Purdue Pharma". Десятиліттями вони приховували свою причетність до нелегального обігу опіоїдних препаратів на території США, маскуючи її щедрими пожертвами на благодійність. Коли ж їх нарешті викрили й притягнули до суду, їм вдалося вийти сухими з води й зберегти статки та добре ім'я. Цей фільм — доволі щемлива історія про залежність від пігулок та роль фармацевтики в житті багатьох людей у США.
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