Після напруженого робочого дня немає нічого бажанішого, ніж знайти хвилинку для відпочинку. Тож ви можете насолодитися переглядом чудових фільмів, які допоможуть вам розслабитися.

Добірка фільмів, які варто подивитися кожному свідомому глядачу

Існує купа різних кіножанрів, які час від часу ще й поєднуються між собою. Тому, хочете ви переглянути якісно знятий бойовик чи вам до душі комедія, обрати кіно на свій смак може будь-хто.

Однак, як і з книжками, інколи ми хочемо подивитися фільм, який збагатить нас, додасть натхнення та мотивації, розкаже просто про складні речі. Тому ми зробили для вас добірку з 10 фільмів, які варто подивитися хоча б раз в житті кожному кіноману. А ще ці стрічки можуть дати хорошу емоційну розрядку.

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Хрещений батько (The Godfather)

Рейтинг IMDb: 9.2

Мало хто не чув про епічну мафіозну драму "Хрещений батько". За роки свого існування вона стала культовою у світі кінематографу. Марлон Брандо, який виконав головну роль Дона Корлеоне, назавжди запам'ятався своїми коронними фразами та тішив серця фанатів аж до самої своєї смерті у 2004 році. Режисером фільму є Френсіс Форд Коппола, який поклав в основу сюжету однойменний роман Маріо П'юзо. Фільм розповідає про загадкове та сповнене небезпек життя мафіозної сім'ї Корлеоне, яка керує злочинним світом Нью-Йорка. Це неймовірна історія про часи панування мафії, розказана зсередини, а також історія про складні відносини в сім'ї, що має майже необмежену владу.

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Кінострічка стала одним з найкращих фільмів усіх часів і отримала безліч нагород та визнання критиків. Цикл налічує 3 фільми про Хрещеного батька, кожна частина має доволі високі рейтинги та вартує перегляду.

Втеча з Шоушенка (The Shawshank Redemption)

Рейтинг IMDb: 9.3

Фільм режисера Френка Дарабонта, знятий ще 1994 року, став легендарним і зібрав багато схвальних відгуків. Стрічка заснована на новелі Стівена Кінга "Ріта Гейворт і втеча з Шоушенка" написаній 1982 року. Фільм розповідає історію Енді Дюфрейна, несправедливо засудженого за вбивство дружини та її коханця. Енді відбуває пожиттєвий термін у тюрмі під назвою Шоушенк і проявляє там неймовірну силу характеру та віру у справедливість. Фільм розповідає дуже захопливу та чуттєву історію, а майстерна гра Моргана Фрімена та Тіма Роббінса не дасть вам відірватися від екрана всі дві години перегляду.

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Темний лицар (The Dark Knight)

Рейтинг IMDb: 9.0

Крістофер Нолан — талановитий режисер, який випустив безліч картин. "Темний лицар" — це другий фільм із трилогії про Бетмена. Перша частина під назвою "Бетмен: Початок" вийшла у 2005 році, її варто переглянути, якщо ви хочете зрозуміти складну історію цього супергероя. Попри те, що ця стрічка знята за мотивами коміксу, вона точно захопить вашу увагу під час перегляду.

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За сюжетом кінострічки Бетмен продовжує боротьбу зі злочинністю в Готемі. Він зіштовхується зі своїм найзапеклішим ворогом — Джокером, якого майстерно грає Гіт Леджер. Бетмен повинен не лише побороти зло, яке уособлює Джокер, але й захистити простих мешканців свого рідного міста. Фільм визнаний критиками та глядачами за його вражаючі спецефекти, захоплюючий сюжет та неймовірну акторську гру. Окрім цього, стрічка "Темний лицар" отримала "Оскар" і була номінована на інші кінопремії.