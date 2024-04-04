Латвія найближчим часом відправить в Україну безпілотники власного виробництва на загальну суму один мільйон євро.

Про це заявила Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня під час спільної пресконференції з українським колегою Денисом Шмигалем, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу латвійського Кабміну.

«Ми працюємо з латвійськими підприємцями для розвитку індустрії виробництва безпілотників. Нині комплектуються вантажі в Україну з дронами латвійського виробництва, щоб поставити їх найближчим часом. Незабаром ми відправимо в Україну перші дрони вартістю 1 млн євро», – сказала Сіліня.

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Вона додала, що в межах «Коаліції дронів» її лідер, Латвія, планує у 2024 році виділити на закупівлю безпілотників для України не менше ніж 10 млн євро.

Сіліня також розповіла про новий пакет військової допомоги Україні, запланований на квітень. За її словами, з резерву Національних збройних сил планують передати озброєння та боєприпасів на суму 22,2 млн євро. Пакет також включатиме транспортне, індивідуальне та допоміжне обладнання. Крім того, на закупівлю артилерійських боєприпасів для України у межах чеської ініціативи Латвія виділить близько 10 млн євро.

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З урахуванням квітневого пакета військова допомога Україні з боку Латвії сягне 392 млн євро. Загальна підтримка України Латвією цього року сягне 850 млн євро. У 2024 році підтримка України перевищить 200 млн євро, військова допомога становитиме приблизно 112 млн євро, що сягатиме близько 0,25% ВВП Латвії.

Під час зустрічі глав урядів також ішлося про підготовку до 10-го засідання латвійсько-української міжурядової комісії, що відбудеться у травні в Києві. Серед пріоритетних напрямів діяльності комісії – сприяння економічному співробітництву.

Зазначалося, що одним із найважливіших питань для Латвії є підтримка України на її шляху до інтеграції в ЄС. Наступним кроком буде узгодження рамок переговорів, а також проведення міжурядової конференції до кінця червня, підкреслила Сіліня.

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Йшлося й про ефективне впровадження санкцій ЄС та уникнення обходу санкцій з метою обмеження російської воєнної машини.

Співрозмовники також обговорили низку інших тем, зокрема участь Латвії у відбудові України. Сіліня запевнила в тривалій допомозі Україні аж до її перемоги та встановлення справедливого миру.

Прем’єр-міністри Латвії та України узгодили спільну заяву, в якій наголошують на продовженні тісної співпраці в політичній, економічній та фінансовій сферах.

Програма візиту Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у Латвію передбачає зустрічі з главою латвійського уряду Евікою Сілінєю, президентом Едгарсом Рінкевичсом, спікером Сейму Дайгою Мієрінею, відвідання Музею окупації.

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Нагадаємо, 3 квітня уряд Латвії  затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні в 2024 році на 9,6 мільйона євро. Кошти спрямують на відбудову та підтримку ЗСУ.

Латвія є серед 44 держав, які під час конференції «Відновлення справедливості для України» у Гаазі в спеціальній декларації  підтримали створення спеціального трибуналу щодо злочинів РФ проти України.

Раніше ми повідомляли, що уряд Латвії  схвалив рішення безкоштовно передати Україні 12 автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв.  

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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