Засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна мешканця Краматорська Донецької області. Він у червні 2023 року навів ракетний удар по піцерії RIA, внаслідок чого 13 людей загинуло та понад 60 були поранені. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокурори Донецької обласної прокуратури довели в суді провину чоловіка, за наведенням якого російська армія вдарила з ракетного комплексу «Іскандер М» по закладу харчування.

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Засуджений працював на газотранспортному підприємстві. Його завербував представник держави-агресора для виконання завдань.

27 червня 2023 року до нього вкотре звернувся «начальник відділення розвідки командування ВВ МВС ДНР». Він попросив так званого агента перевірити інформацію про присутність українських військових у піцерії RIA у Краматорську.

«Засуджений погодився на пропозицію. У центрі міста він помітив на парковці автівки з військовими номерами та самих військових у закладі харчування. Чоловік записав два відео, які одразу надіслав співрозмовнику в месенджер Телеграм. Аби ніхто не помітив його зацікавленості локацією, усі свої дії чоловік старанно приховував від сторонніх очей», – зазначили в Офісі генпрокурора.

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На вирок суду чоловік чекав під вартою.

Нагадаємо, російські війська 27 червня 2023 року вдарили двома ракетами «Іскандер» по Краматорську. Внаслідок ракетної атаки загинуло 12 людей, серед яких четверо – діти. 64 людини отримали поранення. Коригувальника російського ракетного удару СБУ затримала в той же день.

Ця трагедія для Краматорська – не перша, росіяни часто атакували місто. Серед них – нищівний удар по залізничному вокзалу Краматорська у квітні 2022 року. Тоді загинули 63 людини.