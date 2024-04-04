Під час Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ українська сторона винесла на розгляд партнерів одне питання – постачання в Україну систем ППО.

За результатами обговорення Німеччина, яка є лідером коаліції протиповітряного захисту, шукатиме системи Patriot для України не лише у країнах Альянсу, але й по усьому світу. Про це 4 квітня у Брюсселі під час зустрічі з журналістами за підсумками Ради Україна-НАТО розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Укрінформ.

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«Німеччина, як голова коаліції протиповітряної оборони, ініціює зараз негайно аналіз всіх наявних, не лише у союзників, але взагалі у світі, систем батарей Patriot та інших систем протиповітряного захисту, а також, що можна зробити, які комбінації збудувати, щоб ці батареї були доставлені в Україну», – сказав очільник української дипломатії.

Він зауважив, що в рамках сьогоднішнього засідання Ради Україна-НАТО союзники готувалися до розмови з декількох питань та мали намір сфокусувати дискусію на підготовці до саміту у Вашингтоні.

«Але я у своєму виступі говорив лише про одну річ. Patriot. Системи та нові батареї Patriot для України. Це змінило фокус дискусії. Один з міністрів сказав, що це була найжорсткіша промова від міністра закордонних справ, яку він чув у житті.

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Я вибачився за те, що псую святковий настрій у день народження НАТО. Але відчував, що потрібно занурити колег у сувору реальність жителів Харкова, Одеси, Львова. Ті міністри, які були в Україні і чули систему ППО, реагують інакше ніж ті, які не були й не чули, і бачили лише в новинах те, що відбувається», – зазначив Дмитро Кулеба.

Він зауважив, що чітко ідентифікував та довів до партнерів перелік систем протиповітряної оборони, які, на переконання української сторони, є доступними в країнах НАТО. При цьому український міністр просив не шукати «відмовки», а поставити ці системи.

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«Зараз буде вестися робота над цим питанням. Я не можу вам розкривати конкретні деталі, але ті зусилля, які докладає зараз Президент та вся його дипломатична команда, будуть завершені, не маю сумніву – у досяжному майбутньому – постачанням нових систем ППО, в тому числі – «Патріотів», в Україну. Думаю, що колеги сьогодні пережили такий шоковий стан, який змусить всіх інакше поглянути на цю проблему. І дати результат», – підкреслив міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, 4 квітня у Брюсселі відбувся другий день роботи Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ. Одним із головних питань цієї зустрічі було продовження військової допомоги для України. Сьогодні відбулася зустріч у форматі Ради Україна-НАТО за участі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

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Як раніше повідомляв Kyiv Post, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що важка ситуація, що складається на полі бою, є приводом для збільшення підтримки України, а не для зменшення її обсягів. А на зустрічі 3 квітня Столтенберг запропонував створити п'ятирічний фонд для України в розмірі 100 мільярдів євро. Таку пропозицію вже підтримала Канада.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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