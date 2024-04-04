В Одесі підготували список топонімів для чергового перейменування. Зокрема Катерининська площа стане Європейською. Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

«На черговому засіданні міської історико-топонімічної комісії продовжили обговорювати питання перейменування топонімів в Одесі. Зокрема, члени комісії рекомендували перейменувати Катерининську вулицю та Катерининську площу. Після усіх необхідних процедур вулиця і площа будуть мати назву Європейська», - йдеться у повідомленні.

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Також комісія прийняла рекомендації щодо перейменування вулиці Жуковського на вулицю Лесі Українки, а вулиці Буніна хочуть повернути її історичну назву – Поліцейська.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Одеська міська рада підтримала демонтаж пам’ятників Катерині II та Олександру Суворову. Вже у грудні того ж року монументи знесли. Після демонтажу з Катерининської площі скульптури доставили на зберігання в Одеський художній музей.

Також Kyiv Post повідомляв, що в листопаді 2023 року уряд дозволив демонтувати пам’ятники російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому командиру Миколі Щорсу та іншим російським і радянським діячам.

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