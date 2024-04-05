Російські війська в ніч проти 5 квітня вчергове завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши 13 дронів-камікадзе та 5 ракет різних типів. Більшість повітряних цілей знищили Сили оборони.

Про це повідомив Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Вночі 5 квітня 2024 року противник атакував двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» (райони пусків Бєлгородська область – РФ.), а також 13 ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим)" - йдеться у повідомленні.

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Сили оборони України збили усі 13 «Шахедів» у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, 4 квітня російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру в Харківській та Дніпропетровській областях, є жертви серед енергетиків.

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