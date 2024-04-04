Учасники кластеру Brave1 розробили розвідувальний безпілотник WarDog, який вже використовують військові на Запорізькому та Харківському напрямках. Про це повідомив у Телеграмі віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, система WarDog розвідує, навіть якщо GPS-сигнал приглушений, а також в автономному, напівавтономному й ручному режимах польоту.

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Дрон може працювати до 60 хвилин у повітрі на дистанції до 10 кілометрів зі зв’язком та до 30 кілометрів у режимі автопілота. Швидкість безпілотника – 12-15 м/с.

Також WarDog випробовували біля Краматорська — дрон працював в умовах приглушення сигналу GPS на висоті понад 50 метрів.

«Серед переваг WarDog військові відзначають стабільність у польоті попри відсутній сигнал GPS. Тобто дрон стійкий в умовах сильного вітру, а це дає змогу чіткіше тримати картинку в кадрі та фокусі. Завдяки такому фідбеку від військових розробники вдосконалили функціонал БпЛА, щоб «зір артилерії» ставав ще гострішим», – зазначив Федоров.

Нагадаємо, Kyiv Post повідомляв, що вже цьогоріч Україна виготовить тисячі безпілотників великої дальності, здатних наносити удари вглиб РФ. Йдеться про дальність польоту від 300 до 1000 кілометрів.

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У листопаді 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров інформував, що ударний дрон Backfire від українських розробників оборонного кластера Brave1 пройшов комісію Міноборони.

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів, що Україна налагодила серійне виробництво безпілотників, які є аналогом іранських дронів-камікадзе типу Shahed.