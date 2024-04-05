Четвер став ще одним чорним днем для мирних українців: як повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, щонайменше вісім людей загинули в результаті російських авіаударів і обстрілів у східних областях (із них п’ять на Харківщині). В той же час московські ставленики на окупованих територіях Донецької та Херсонської областей заявили, що четверо цивільних нібито загинули в результаті обстрілів з боку ЗСУ.
Пізніше в четвер до чотирьох зросла кількість жертв нічних авіаударів по Харкову, коли на місці загинули троє пожежників. У Нью-Йорку Донецької області в результаті артилерійського обстрілу загинуло подружжя (53 і 51 рік), а в другій половині дня в Харківському районі загинув цивільний чоловік, який перебував під час удару у тракторі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації.
"Їм вигідно, щоб він був зниклим безвісти": Москва приховує смерті на фронті, щоб не платити компенсації
У прикордонному селі Самотоївка Сумської області внаслідок вибуху КАБ смертельні поранення отримав 47-річний працівник Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України". Він став восьмою цивільною жертвою ударів, яких Росія завдала по Україні в четвер.Коментуючи повторний удар по житловому будинку в Харкові, від якого загинули троє рятувальників, Президент Володимир Зеленський Zelensky назвав його «підлим і цинічним нападом».
У своєму вечірньому зверненні він сказав, що Україні «не вистачає лише кількох систем ППО, які могли би принципово змінити ситуацію… Це абсолютно неприйнятно, що стільки країн світу досі думають, як протидіяти терору, хоча не вистачає лише кількох політичних рішень».
Тим часом, окупаційна влада ТОТ Херсонської області, яку цитує агенція Франс-Пресс (AFP ), повідомила, що українські дрони вбили там двох людей, а призначений Кремлем керівник ТОТ Донецької області заявив, що двоє людей загинули в результаті ударів ЗСУ.
Special attention is now to Kharkiv and the consequences of Russian strikes on the city. Today, unfortunately, four people were killed, including three rescuers from our State Emergency Service of Ukraine because of a "Shahed" strike on an ordinary residential area. They arrived… pic.twitter.com/ZrLAwb3kcq— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2024
Колаборант, який навів удар по піцерії на Донеччині, засуджений до довічного ув’язнення
У четвер Прокуратура Донецької області повідомила, що жителя Краматорська, який навів ракетний удар російських загарбників по піцерії RIA PIZZA 27 червня 2023 року, засуджено до довічного ув’язнення.
До засудженого, ім’я якого не повідомляється, «звернувся «начальник відділення розвідки командування внутрішніх військ МВС «ДНР». Він поставив перед так званим агентом завдання щодо перевірки інформації про наявність українських військових у піцерії RIA PIZZA в Краматорську. The unnamed collaborator was approached by Moscow’s spy services to gather information about the restaurant and its clientele, including military personnel and other elite, prosecutors alleged.
Серед 13 жертв російського удару по піцерії була Вікторія Амеліна – українська письменниця родом зі Львова, яка після вторгнення Росії приєдналася до правозахисної організації Truth Hounds і розслідувала злочини російської армії на окупованих і потім звільнених територіях.
«Засуджений погодився на пропозицію. У центрі міста він помітив на парковці автівки з військовими номерами та самих військових у закладі харчування. Записав два відео, які одразу надіслав співрозмовнику в месенджер «Telegram». Аби ніхто не помітив його зацікавленості локацією, усі свої дії чоловік старанно приховував від сторонніх очей», – йдеться в офіційному повідомленні прокуратури.
🟥Довічне увʼязнення отримав виродок, який минулого літа навів російський "іскандер" на кафе "RIA PIZZA" в Краматорську, внаслідок чого загинули 13 людей https://t.co/5KwLqMX5MC pic.twitter.com/MGkZjOyMKT— LB.ua (@lb_ua) April 4, 2024
Речник Кремля заявив, що відносини між Росією та НАТО є «прямою конфронтацією»
У четвер речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що відносини між Росією і НАТО «скотилися на рівень прямої конфронтації», і звинуватив Альянс у посяганні на кордони Росії.
«Цілком імовірно, що цим наративом Кремль намагається зробити так, щоб оборонні дії НАТО у відповідь на явну агресію Росії виглядали як провокаційні, – зауважують аналітики Інституту вивчення війни (ISW). – ISW, як і раніше, вважає, що Росія готується до потенційної неядерної війни з НАТО: вона реформує свої неядерні збройні сили і відновила Ленінградський військовий округ (ЛВО). В тому, що Росія нібито змушена відновити ЛВО безпосередньо на кордоні з Фінляндією, російські офіційні особи звинувачують НАТО».
МАГАТЕ попереджає, що на ЗАЕС залишилася лише одна лінія живлення
У четвер керівництво контрольованої росіянами Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) повідомило про відключення резервної лінії живлення.
Міжнародне агентство атомної енергетики (МАГАТЕ) заявило, що наразі «лише один із шести реакторів працює в режимі гарячої зупинки» для подачі тепла в райони області і «технологічної пари для обробки рідких відходів на станції»..
Присутні на ЗАЕС експерти МАГАТЕ вказали у своєму звіті, що в четвер була «відключена лінія електропередач напругою 330 кВ, унаслідок чого станція повністю залежить від єдиної лінії напругою 750 кВ, що залишилася на станції».
Делегація МАГАТЕ на ЗАЕС у лютому 2024 р. (фото AFP)
Від січня 2023 року експерти МАГАТЕ постійно присутні на всіх українських атомних електростанціях.
У березні мер Енергодару Дмитро Орлов повідомляв, що з 11 тисяч людей, які працювали на ЗАЕС до повномасштабного вторгнення, там залишилося всього близько 2 тисяч, і що вже третій рік росіяни «використовують ЗАЕС як свою військову базу».
МАГАТЕ зазначила, що до повномасштабного вторгнення ЗАЕС мала 4 лінії напругою 750 кВ і 6 – 330 кВ.
За даними Всесвітньої ядерної асоціації, ЗАЕС, яку росіяни окупували на початку березня 2022 року, є дев’ятою в світі за потужністю. Кожний з шести її енергоблоків може виробляти 950 мегават – цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією 4 мільйони домогосподарств. Всього Україна має 15 реакторів на 4 атомних електростанціях.
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