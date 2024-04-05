Четвер став ще одним чорним днем для мирних українців: як повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, щонайменше вісім людей загинули в результаті російських авіаударів і обстрілів у східних областях (із них п’ять на Харківщині). В той же час московські ставленики на окупованих територіях Донецької та Херсонської областей заявили, що четверо цивільних нібито загинули в результаті обстрілів з боку ЗСУ.

Пізніше в четвер до чотирьох зросла кількість жертв нічних авіаударів по Харкову, коли на місці загинули троє пожежників. У Нью-Йорку Донецької області в результаті артилерійського обстрілу загинуло подружжя (53 і 51 рік), а в другій половині дня в Харківському районі загинув цивільний чоловік, який перебував під час удару у тракторі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації.

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У прикордонному селі Самотоївка Сумської області внаслідок вибуху КАБ смертельні поранення отримав 47-річний працівник Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України". Він став восьмою цивільною жертвою ударів, яких Росія завдала по Україні в четвер.Коментуючи повторний удар по житловому будинку в Харкові, від якого загинули троє рятувальників, Президент Володимир Зеленський Zelensky назвав його «підлим і цинічним нападом».

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У своєму вечірньому зверненні він сказав, що Україні «не вистачає лише кількох систем ППО, які могли би принципово змінити ситуацію… Це абсолютно неприйнятно, що стільки країн світу досі думають, як протидіяти терору, хоча не вистачає лише кількох політичних рішень».

Тим часом, окупаційна влада ТОТ Херсонської області, яку цитує агенція Франс-Пресс (AFP ), повідомила, що українські дрони вбили там двох людей, а призначений Кремлем керівник ТОТ Донецької області заявив, що двоє людей загинули в результаті ударів ЗСУ.

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