Російські окупанти провели з вихованцями дитсадка в тимчасово окупованому Рубіжному Луганської області захід на тему тероризму.

Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація (ОДА).

У так званій "ЛНР" ще не встигли офіційно перевести навчальні заклади до безпосереднього підпорядкування "міністерству просвіти", але російські програми пропаганди всі отримують вчасно.

Згідно з однією з них, у Рубіжному провели "захід з вихованцями ясел-садочка на тему тероризму. Діти нічого не зрозуміли, але слухали".

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В ОДА зазначили, що через посилення окупаційних мобілізаційних заходів у Луганську водії громадського транспорту відмовляються виходити на роботу. З 240 автобусів, що мають курсувати за планом, на міських та приміських маршрутах задіяно вдвічі менше.

"Аби знизити рівень невдоволення містян нестачею рейсів, вирішили скоротити перевезення пільговиків. Наступні непопулярні кроки, коли водіїв не вийде ще більше, поки не анонсують", - йдеться в повідомленні.

За словами начальника обласної військової адміністрації Артема Лисогора, "протягом доби противник штурмував у районі Верхньокам’янки та Білогорівки. По останній завдав авіаційного удару.

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Також під приціл російської артилерії потрапило Невське південніше Тернів. Лисогор додав, що "окупанти теж намагаються протиснути нашу оборону – хлопці тримають рубежі".

У звільненій від росіян Новолюбівці задокументовані чергові воєнні злочини стосовно двох зруйнованих цьогоріч домогосподарств, зауважили в обладміністрації.

Раніше ми писали, що білоруський фонд, який підтримує самопроголошеного президента Лукашенка, передав до шкіл у тимчасово окупованих районах Херсонської області пропагандистську літературу.