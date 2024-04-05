У зв'язку з санкційним тиском на Росію та обмеження можливостей здійснення платежів за російські енергоносії, Анкара веде перемовини з Тегераном про продовження угоди щодо постачання іранського газу в Туреччину. Крім того, країни планують розширити співробітництво в енергетичній сфері.

Про це пише Укрінформ із посиланням на турецьке видання Sabah.

“Імпорт природного газу з багатьох різних джерел необхідний для забезпечення безперебійного постачання природного газу в Туреччину. Іран також є дуже важливим постачальником у цьому сенсі”, - сказав міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар.

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Турецький міністр ​​заявив, що тривають переговори щодо нового періоду 30-річної газової угоди між двома країнами, дія якої спливає в 2026 році.

“Сподіваюсь, у наступному періоді ми швидко завершимо переговори, які ми розпочали сьогодні і зробити кроки, які просунуть цю угоду про постачання газу ще далі”, - сказав міністр.

Заявивши, що під час зустрічі також обговорювалися інвестиційні питання, Байрактар повідомив, що турецький приватний сектор зацікавлений у розвитку видобутку природного газу та інвестуванні в інфраструктурні проєкти природного газу.

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За словами іранського міністра, Туреччина та Іран посилять співпрацю в галузі енергетики.

«Ми обговорили питання розширення співробітництва в енергетичній сфері між Туреччиною та Іраном і здатність турецьких компаній інвестувати в енергетичну сферу в Ірані. Нам були представлені провідні компанії Туреччини з цього питання, і відсьогодні розпочнемо працювати над розширенням співпраці”, - сказав міністр нафти Ірану Джавад Овджі.

Він також додав, що Іран готовий розширити співпрацю в розробці родовищ нафти і природного газу, нафтових об'єктів і нафтохімічного сектору.

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