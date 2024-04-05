Судді Вищого антикорупційного суду заочно оголосили вирок колишньому нардепу і його фінансовому директору. Обох звинувачують у заволодінні понад 740 млн грн під час видобутку та продажу газу в рамках співпраці з ПАТ "Укргазвидобування".
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
"15 та 12 років позбавлення волі з конфіскацією – колегія суддів ВАКС оголосила вирок народному депутату України VII скликання та його фінансовому директору, обвинуваченим у заволодінні державними коштами на суму понад 740 млн грн під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування", - зазначили у САП.
Ця справа надійшла на розгляд ВАКС 17 жовтня 2019 року. У "газовій схемі" здійснювали спеціальне судове провадження стосовно обвинувачених.
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Слідство назвало організатором цієї корупційної схеми Олександра Онищенка, який утік з України влітку 2016 року. Його обвинуватили у створенні злочинної організації, учасники якої в період із січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізації природного газу.
Внаслідок цього ПАТ "Укргазвидобування" зазнало збитків у розмірі понад 740 млн гривень.
Серед викритих учасників "газової справи" Онищенка двоє були співорганізаторами, решта — працівниками ПАТ "Укргазвидобування", юристом, фінансистами, керівниками компаній тощо.
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