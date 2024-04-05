Судді Вищого антикорупційного суду заочно оголосили вирок колишньому нардепу і його фінансовому директору. Обох звинувачують у заволодінні понад 740 млн грн під час видобутку та продажу газу в рамках співпраці з ПАТ "Укргазвидобування".

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"15 та 12 років позбавлення волі з конфіскацією – колегія суддів ВАКС оголосила вирок народному депутату України VII скликання та його фінансовому директору, обвинуваченим у заволодінні державними коштами на суму понад 740 млн грн під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування", - зазначили у САП.

Advertisement

Ця справа надійшла на розгляд ВАКС 17 жовтня 2019 року. У "газовій схемі" здійснювали спеціальне судове провадження стосовно обвинувачених.

Більше по темі Затримання ексрадника Офісу Президента. Чому саме зараз і як це вплине на команду Єрмака Справа Артема Шила детективами НАБУ може мати багато наслідків для заступників голови ОП, якщо її не “поховають”

Слідство назвало організатором цієї корупційної схеми Олександра Онищенка, який утік з України влітку 2016 року. Його обвинуватили у створенні злочинної організації, учасники якої в період із січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізації природного газу.

Advertisement

Внаслідок цього ПАТ "Укргазвидобування" зазнало збитків у розмірі понад 740 млн гривень.

Серед викритих учасників "газової справи" Онищенка двоє були співорганізаторами, решта — працівниками ПАТ "Укргазвидобування", юристом, фінансистами, керівниками компаній тощо.