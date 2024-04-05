Сили спеціальних операцій (ССО) повідомили про успішне знищення мінометної позиції та особового складу російської армії.

У повідомленні зазначається, що під час розвідувальних дій на одній з операційних ділянок оператори FPV-дронів 8-го полку ССО ліквідували мінометну позицію противника та особовий склад біля неї.