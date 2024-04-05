На території Ізраїля блокують сигнал GPS, щоб порушити роботу ракет і безпілотників через зростання напруженості з Іраном.

Про це пише Укрінформ із посиланням на BBC.

У четвер у центральних частинах Ізраїлю порушили роботу систем GPS з метою перешкоджання наведенню зброї.

Громадяни Ізраїлю повідомили, що не можуть користуватися функціями мобільних додатків на основі визначення свого місцеперебування у великих містах, таких як Тель-Авів та Єрусалим, які розташовані далеко від зони активних бойових дій.

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Речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контрадмірал Даніель Хагарі підтвердив, що країна використовує блокування сигналу GPS. Він закликав громадян Ізраїлю слідкувати за подальшими офіційними повідомленнями.

Водночас ЦАХАЛ оголосила про призупинення усіх відпусток для військових, які служать у бойових частинах.

Ізраїльські ЗМІ повідомили, що деякі посольства країни були евакуйовані через імовірність атаки з боку Ірану.

Іран пообіцяв відповісти на удар по будівлі його консульства в Сирії, внаслідок якого загинули 13 людей.

Влада Ізраїлю вважає, що атака може відбутись у п’ятницю, в "День сил Аль-Кудс" (день солідарності з боротьбою палестинців за незалежність), який відзначається в останню п'ятницю Рамадану.

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Раніше ми писали, що іранські офіційні особи повторили погрози на адресу Ізраїлю після авіаудару ЦАХАЛу по консульству Ірану в Сирії. Американське ЦРУ попередило, що впродовж 48 годин Іран може розпочати військову операцію проти Ізраїлю.