На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 16-річну дівчину сироту. А також хлопця та дівчину 18 років, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Молодь не змогла більше терпіти жахи російської окпуації, а тому наважилась евакуюватися", - зазначив Прокудін.

Разом із ними виїхала ще одна родина. Це мати, її 15-річна донька та 5-річний син. У повідомленні зазначається, що росіяни вимагали, аби діти ходили до так званих російських освітніх закладів. 

Advertisement

Над цим поверненням працювала організація “Save Ukraine”, органи опіки та піклування, служби у справах дітей. 

Нині діти і їхні батьки перебувають у безпечному місці, з ними працюють лікарі та психологи. 

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Напередодні у Західній півкулі спостерігали повне сонячне затемнення
Напередодні у Західній півкулі спостерігали повне сонячне затемнення
Київ Пост
28 хвилин тому
Росія цієї ночі атакувала Україну 20 «Шахедами» та чотирма ракетами: скільки збила ППО
Росія цієї ночі атакувала Україну 20 «Шахедами» та чотирма ракетами: скільки збила ППО
Київ Пост
53 хвилини тому
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Київ Пост
13 годин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній ТЦК викликатиме чоловіків віком від 25 років для оновлення даних та медогляду
Далі » Захід розглядає варіант вступу України до НАТО в обмін на окуповані території