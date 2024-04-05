На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 16-річну дівчину сироту. А також хлопця та дівчину 18 років, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Молодь не змогла більше терпіти жахи російської окпуації, а тому наважилась евакуюватися", - зазначив Прокудін.

Разом із ними виїхала ще одна родина. Це мати, її 15-річна донька та 5-річний син. У повідомленні зазначається, що росіяни вимагали, аби діти ходили до так званих російських освітніх закладів.

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Над цим поверненням працювала організація “Save Ukraine”, органи опіки та піклування, служби у справах дітей.

Нині діти і їхні батьки перебувають у безпечному місці, з ними працюють лікарі та психологи.