Представники НАТО обговорюють можливий варіант обміну захоплених Росією українських території на членство України в Альянсі, пише La Repubblica.

В такому випадку Росії нібито запропонують залишити Крим і всі території, завойовані протягом двох років, а потім зафіксувати кордони і прийняти в НАТО те, що залишиться під контролем України.

Цей сценарій не лунає в офіційних дискусіях, втім піднімається неформально і стає дедалі популярнішим, особливо перед виборами у США.

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Автори матеріалу вважають, що генсекретар НАТО Єнс Столтенберг та держсекретар США Ентоні Блінкен знову повернулися до тези про членство України в НАТО невипадково.

Такий варіант розгортання подій розглядається багатьма експертами як одне з можливих рішень для припинення війни. Наразі це не є політично оціненим варіантом. Але він є на столі де-факто;

Окрім цього, у Європі та Білому домі занепокоєні тим, що це може стати козирем Дональда Трампа в разі його перемоги на виборах у листопаді. Він неодноразово та впевнено заявляв, що якщо він повернеться до влади, то за одну мить вирішить, як закінчити війну між Москвою і Києвом. І це був би саме той хід, який зробив би з нього "короля миру".

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Аналітики зазначають, що такий варіант розвитку подій дуже нагадує те, що сталося після Другої світової війни із Західною Німеччиною.