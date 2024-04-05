Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних санкцій проти 86 юридичних осіб, а також сімох фізичних, серед яких – громадяни іноземних держав.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави. Він набирає чинності з дня його опублікування.

Згідно з додатками до рішення РНБО, 73 із 86 юридичних осіб, проти яких введені санкції, зареєстровані на підконтрольній уряду території Україні, ще два – у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області, три – в окупованому Севастополі.

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Місцеперебування решти юридичних осіб - Російська Федерація та Китай.

Обмежувальні заходи проти юросіб введені на три та десять років.

Санкції терміном три роки запроваджені проти шістьох фізичних осіб: Вадима Альперіна, Александра Єріміцюца, Юрія Кушніра, Ореста Адамчо, Віктора Шермана й Андрія Попова.

Також обмежувальні заходи на 10 років введені проти Араіка Амірханяна.

Контроль за виконанням відповідного рішення покладений на секретаря РНБО.