Які дрони-камікадзе в Україні виробляються на наших потужностях? Чи можуть сили ЗСУ збивати всі запущені іранські шахеди та чому ТРО збиває їх зі звичайної стрілецької зброї? Все про БПЛА типу "камікадзе" та для чого вони потрібні.

Що таке дрон-камікадзе: призначення та характеристики

Існує безліч різновидів дронів, які зараз активно застосовуються для здійснення атак та розвідки як силами оборони, так і силами ворога. Дрони-камікадзе — це особливий тип безпілотних літальних апаратів, який використовується для точкових ударів на полі бою. Вони відрізняються легкістю, швидкістю, простотою наведення та обов'язково містять бойову частину. Такі дрони здатні довгий час перебувати в повітрі в режимі очікування поблизу цілі та оперативно атакувати її після отримання відповідної команди від оператора.

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Дрони-камікадзе здатні успішно виконувати завдання, на яке їх запрограмували автоматично. Вони значно дешевші за ракети, не потребують додаткових засобів для запуску й мають широкий діапазон дальності влучання.

Якщо підсумувати, то ці апарати поєднують у собі всі переваги безпілотного літального апарата (БпЛА) та бойової частини авіаційної бомби. Якщо координати цілі ракети мають бути закладені в ній ще до запуску, оператор дрона може змінювати його ціль та керувати ним аж до моменту удару.

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Дрони-камікадзе ще називають “баражуючим боєприпасом”, або, дослівно, бродячим боєприпасом. Якщо заздалегідь закласти в БпЛА дані про ціль, дрон здатний самостійно шукати її чи просто вдарити за зазначеними координатами. Але у випадку, якщо буде помічена більш пріорітетна ціль або цілі не виявиться в області атаки, він може полетіти досліджувати інший район в пошуках іншої цілі.

Де виготовляють найкращі дрони камікадзе?

На початку Ліванської війни 1982 року Ізраїль за допомогою перших БпЛА розгромив протиповітряну оборону противника. Тоді безпілотники, які імітували справжні літаки, активно використовувались для пошуку радарів ліванської армії, щоби потім армія Ізраїлю могла безперешкодно застосовувати свої високоточні боєприпаси. Після цього в уряді країни замислилися над створенням дрона-камікадзе, який міг би сам знищувати цілі противника. У 1989 році сили оборони Ізраїлю розробили баражуючий боєприпас IAI Harpy.

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Це був звичайний БпЛА, що летів заданим оператором маршрутом, але він був оснащений системою пасивного радіолокаційного наведення та бойовою частиною. IAI Harpy ловить в польоті радіолокаційні станції противника та атакує їх, повністю знищуючи ціль. Бойова частина активується під час удару, що дуже зручно й не потребує додаткового програмування. Зараз дрони Harpy перебувають на озброєнні Чилі, Індії, Ізраїлю, Південної Кореї, Туреччини та Китаю.

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Ще один доволі популярний дрон-камікадзе - Fire Shadow - розробила міжнародна корпорація МВDA (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія та США). Він призначений для баражування в заданому районі та подальшого ураження стаціонарних або мобільних цілей, забезпечуючи тим самим командирів армійських підрозділів оперативною і високоточною вогневою підтримкою на значній глибині від фронту. Стартова маса — близько 200 кг, дальність дії — до 100 км. Боєприпас може баражувати на висоті близько 4600 м протягом 6 годин. БпЛА стартує з наземної пускової установки рейкового типу.

Switchblade був розроблений для допомоги військам США у відповідь на ворожі засідки в Афганістані. Авіаційна підтримка потребувала значних ресурсів і не завжди могла прибути вчасно, а також була дорогою в експлуатації, до того ж існував ризик ураження цивільних у міських районах. Достатньо малий, аби поміститися в рюкзаці, Switchblade запускається з труби, летить до цільової зони та врізається у ціль, детонуючи свою вибухову боєголовку. Назва Switchblade пов'язана із тим, як саме підпружинені крила складаються всередину труби й потім викидаються, коли механізм відпускається. У березні 2022 року повідомлялося, що США розглядають можливість надання дронів Switchblade українським збройним силам після російського вторгнення в Україну.

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Чи складно збити іранські дрони, що летять з Росії?

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Для ударів по наших цивільних та військових цілях, а також безперервних атак на інфраструктуру РФ використовує іранські Shahed 136. Рідше на полі бою можна зустріти дрони-камікадзе російського виробництва Ланцет.

У Росії є дві версії ударного безпілотника, зокрема, Ланцет-1 та Ланцет-3. Вони мають однаковий планер з подвійними Х-подібними крилами, дуже схожі за внутрішніми системами, проте відрізняються за розмірами та корисним навантаженням. Максимальна швидкість дрона Ланцет становить 110 км/год під час горизонтального польоту та 300 км/год під час атаки цілі, а найбільша дальність дії – 40 км.

Іранський дрон-камікадзе Shahed 136 призначений для ураження цілей на дальній відстані. Дрон наводиться на стаціонарну ціль за супутниковими координатами. Ймовірно, конструкція БпЛА заснована на ізраїльському протирадіолокаційному IAI Harpy.

Запуск дронів-камікадзе типу Шахед відбувається з пускової платформи. Він має двигун, за допомогою якого швидко набирає швидкість та висоту. Ціль вражає боєголовка, розташована в носовій частині дрона. Імовірно, ефективна дальність польоту "Shahed-136" становить близько 1000 км з можливістю доставляти бойову частину вагою до 45 кг. Хоча заявлена максимальна дальність польоту — 2500 км.

Недоліком даного БпЛА є повністю автономний політ, після запуску безпілотник не передає жодної інформації операторам. Але на збитих нашим ППО дронах було зафіксовано кустарне дообладнання модемами мобільного зв'язку, за якими оператори могли б отримувати інформацію про збиття та змінювати маршрути наступних безпілотників.

Іранський дрон дешевше крилатої ракети, його важко відстежити, проте можливо знищити звичайною стрілецькою зброєю. Крім того, Shahed 136 створюють сильний шум, який допомагає знайти та збити його, особливо на підльоті до міста у сільській місцевості.

Які дрони-камікадзе має на озброєнні Україна

Наразі українська армія активно використовує іноземні дрони-камікадзе, щоб атакувати російські бази, об'єкти та скупчення військових і техніки. Українці намагаються розвивати власні потужності та виробляти більше БПЛА для здійснення ударів по противнику. Наразі в Україні, наприклад, розробляють далекобійний дрон "Морок".

Ці безпілотники покликані забезпечити українських військових можливістю завдавати ударів по об'єктах противника у глибокому тилу. Їхній штовхаючий гвинт розташований у хвостовій частині, а саме тіло БпЛА збудовано за нормальною аеродинамічною схемою. Дрон-камікадзе розрахований на те, щоб нести до 30 кілограмів корисного навантаження на відстань до 800 кілометрів. У жовтні 2023 року Сергій Стерненко та Ігор Лаченков збирали на 100 таких далекобійних БпЛА.

Ударний дрон Backfire. Фото: Михайло Федоров

Новий український ударний дрон Backfire готують до серійного виробництва. Backfire – це передовий ударний дрон від українських розробників, які увійшли до оборонного кластера Brave1. Цей дрон може залітати на відстань до 35 кілометрів у тил ворога, що допоможе уражати російську артилерію, логістичні вузли, ворожі склади й командні пункти.

Також завдяки повній автономності безпілотника росіяни не зможуть вирахувати його координати та розташування наземної команди запуску. А завдяки GPS-антені, яку майже неможливо заглушити, дрон дуже стійкий до ворожих засобів РЕБ і може значно посилить наші можливості атакувати цілі вглибині території Росії.

"Наразі він вже пройшов комісію Міноборони та очікує наказ на допуск до експлуатації", — повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в листопаді 2023 року.

Також минулого року в Україні запрацювало виробництво дронів-камікадзе під назвою "РУБАКА", котрі через їхні особливості можна назвати аналогом Шахед-136. Це поки що єдиний у світі дрон-камікадзе, в якомп силова установка з гвинтом встановлена в носовій, а не у хвостовій частині фюзеляжу. Цей БПЛА призначений для ударів по цілях з наперед відомими координатами, адже має інерційну систему наведення.