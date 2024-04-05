Судитимуть офіцера Росгвардії, який катував цивільних і військовополонених українців (зокрема, тримав їх у морозильних камерах) в аеропорту тимчасово захопленого Гостомеля Київської області у березні 2022 року. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступника командира по роботі з особовим складом загону мобільного особливого призначення «Ратибор» управління Росгвардії по Красноярському краю РФ.

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Розслідування встановило, що під час тимчасового захоплення Гостомеля у березні 2022 року обвинувачений спільно з підлеглими утримували на території авіаційного підприємства близько 100 осіб.

Їх тримали у трьох неробочих морозильних камерах. У найменшій площею шість квадратних метрів перебували 15 людей, у найбільшій – близько 30.

Серед бранців були як цивільні, так і військовополонені. Люди не мали необхідної медичної допомоги й достатнього харчування, спати їм доводилося, сидячи на підлозі. Більшість із них постійно тримали із зав’язаними очима.

Температура цих приміщень була максимально некомфортною. Крім того, там відсутні вентиляція, світло та вбиральні.

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Утримуваних росіяни били руками, ногами, прикладом автоматичної зброї. Катували електричним струмом, позбавляли повітря, одягнувши на голову поліетиленовий пакет, та імітували розстріл.

Цими забороненими методами загарбники намагались отримати від потерпілих інформацію про військово-політичне керівництво України, Збройні сили та осіб, які брали участь в АТО/ООС.

Потерпілі зазнали глибоких фізичних та психологічних травм.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав злочини РФ в Україні безпрецедентними з часів Другої світової.