Служба безпеки України затримала в Одесі двох іноземців - агентів Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ, які передавали росіянам дані про розташування Сил оборони в регіоні.

Спецслужба зірвала нову спробу російської армії завдати вогневого ураження по місцях дислокації Сил оборони в Одеській області. Серед основних цілей агресора були штаби командування Збройних сил України на південному напрямку.

“Для виконання ворожого завдання ФСБ залучила двох своїх агентів – громадян однієї з країн Південного Кавказу, які проживали в Одесі”, - йдеться у повідомленні.

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За вказівкою російської спецслужби фігуранти розвідували місця базування українських військ, щоб зафіксувати їх координати на Google-картах. Після встановлення геолокацій потрібних об’єктів агенти збирали максимум інформації про наявний там особовий склад, військову техніку та особливості роботи.

У такий спосіб вони сподівались ідентифікувати пункти управління та бойові підрозділи ЗСУ, щоб прозвітувати до ФСБ. Для збору розвідданих російські агенти обходили вулиці Одеси й приховано фіксували потенційні цілі.

Разом з цим вони використовували свої зв’язки серед місцевих жителів для отримання інформації про українських військових.

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Також фігуранти створили у місті громадську організацію, яка діяла під виглядом надання допомоги для легалізації громадян інших країн в Україні. При цьому насправді у стінах ГО іноземців намагалися завербувати до власної мережі інформаторів.

У разі отримання розвідданих агенти РФ планували здійснити серію прицільних ракетно-дронових ударів по військовій інфраструктурі та бойових позиціях ЗСУ.

Після виконання завдання агенти сподівались влаштуватися до ФСБ. Співробітники СБУ викрили агентів ФСБ ще на початковому етапі їхньої розвідувально-підривної діяльності.

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Далі СБУ провела поетапне документування, яке дозволило повністю відстежити маршрути переміщення фігурантів і затримати їх, коли ті проводили дорозвідку поблизу одного з об’єктів.

На місці затримання у зловмисників вилучений телефон, який вони використовували тільки для спілкування з ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення.

Раніше ми писали, що в ніч проти 5 квітня відбулась атака на військові аеродроми РФ. Джерела Kyiv Post у спецслужбах підтвердили, що на російському аеродромі знищено щонайменше 6 військових літаків РФ, а ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень. 

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