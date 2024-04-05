Попри те, що вже третій рік триває повномасштабне вторгнення Росії до України, що майже щодня українські міста й села зазнають російських ракетних обстрілів і вздовж 1200 кілометрової лінії фронту точаться запеклі бої, Київ продовжує оновлювати свою армію та впроваджувати стандарти НАТО, сподіваючись на прийняття позитивного рішення під час ювілейного саміту альянсу у Вашингтоні. Хоча західні експерти та політики досі не мають узгодженої позиції щодо членства України в альянсі, Київ сумлінно працює над «домашнім завданням». За даними Міноборони України, у самому міністерстві та у Збройних Силах країни вже імплементовано 301 стандарт НАТО.

З цієї нагоди відбудеться ювілейний саміт у Вашингтоні, округ Колумбія, де 4 квітня 1949 року було підписано важливий документ – угоду про створення Північноатлантичного альянсу. Значну увагу на саміті буде приділено Україні, приєднання якої до альянсу є однією із ключових цілей її зовнішньої політики. Як відомо, курс на вступ до НАТО закріплений у Конституції України.

4 квітня виповнюється 75 років із дня заснування НАТО, оборонного альянсу, який став основою спільної євроатлантичної системи безпеки від Канади до країн Балтії.

У березні цього року міністр оборони України Рустем Умеров підписав План заходів щодо реалізації адаптованої Річної національної програми співробітництва з НАТО (РНП) на 2024 рік, розробленої на виконання домовленостей за підсумками Саміту НАТО у Вільнюсі. Програма включає понад 50 заходів за 17 напрямками, які мають бути реалізовані цього року. Ключовим пріоритетом РНП є реформування сектору безпеки та оборони України.

Також у березні 2024 року Міністерство оборони та Генеральний штаб Збройних Сил України оголосили про початок нового етапу реформи управління обороною. Реформа спрямована, зокрема, на досягнення довгострокової оперативної сумісності з партнерами з країн-членів НАТО, що дозволить союзникам спільно діяти як під час воєнних дій, так і при плануванні протидії потенційним загрозам.

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Затвердження наказом Міністра оборони України від 5 листопада 2023 року Концепції військової кадрової політики на період до 2028 року, яка, серед іншого, передбачає створення ефективної системи набору професійних та мотивованих військовослужбовців до Збройних Сил України, слід розглядати як ще один важливий крок на шляху до членства у НАТО.

З початку листопада 2023 року до 25 березня 2024 року на 4 платформах в рамках військового рекрутінгу було розміщено понад 10 000 вакансій та отримано понад 130 000 відгуків охочих долучитися до лав української армії.

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Міністерство оборони України повідомило про намір відкрити 27 пунктів комплектування в обласних центрах і великих містах лише у першому півріччі 2024 року.

«Станом на 2 квітня ми відкрили сім кадрових центрів, зокрема два у Харкові. У першому півріччі ми будемо представлені в більшості регіонів України, де запрацює до 30 центрів, а до кінця року будемо присутні у всіх регіонах і великих містах. Розробляючи нові алгоритми комплектування, ми вивчали досвід країн-членів НАТО, які регулярно залучають своїх громадян до своїх збройних сил», – зазначив уповноважений Міноборони України з питань комплектування Олексій Бежевець у коментарі Українському центру безпеки та співробітництва.

За його словами, за приклад у міноборони взяли досвід США, Великої Британії, деяких інших європейських країн. Запущений процес Бежевець вважає загалом успішним і додає, що все залежатиме від масштабування процесу рекрутингу та вдосконалення сервісу. Через усього лише півтора місяці роботи центрів вже сформовані групи рекрутів, які наразі проходять підготовку у навчальних центрах, і навіть вже є ті, хто заступив на службу у військових частинах.