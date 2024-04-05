Російські окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки кількість поранених зросла до 13 осіб, а загиблих – до трьох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова в ефірі телемарафону. 

«Ворог завдав за останні дві години п'ять ракетних ударів по місту Запоріжжю. У більшості це цивільна інфраструктура. Зараз є інформація, що пошкоджено щонайменше три багатоповерхівки, щонайменше 10 приватних будинків. На жаль, є загиблі. Остання інформація – три людини загинули. 13 осіб доставлено до нашої лікарні, з яких чотири перебувають у важкому стані», – розповів Федоров.

Advertisement

За його словами, внаслідок атаки також пошкоджено промислову інфраструктуру. Рятувальники лише нещодавно отримали доступ до об'єктів, оскільки чекали закінчення повітряної тривоги.

Федоров уточнив, що спочатку було два ракетні удари, і потім, через 40 хвилин, у це ж місце прилетіли нові ракети, щойно почали працювати рятувальники та поліцейські. Серед постраждалих – два журналісти.

Advertisement

Поки що точно оцінити масштаби руйнувань немає можливості, додав Федоров.

Як повідомив Укрінформ, у Запоріжжі під час обстрілу зазнала поранень кореспондентка видання Ольга Звонарьова. Жінка отримала поранення в ногу, її оперують.

Оновлено о 19:54. За даними Запорізької ОВА, унаслідок ворожого удару по Запоріжжю троє людей загинули й 19 зазнали поранень.

 

 

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Напередодні у Західній півкулі спостерігали повне сонячне затемнення
Напередодні у Західній півкулі спостерігали повне сонячне затемнення
Київ Пост
30 хвилин тому
Росія цієї ночі атакувала Україну 20 «Шахедами» та чотирма ракетами: скільки збила ППО
Росія цієї ночі атакувала Україну 20 «Шахедами» та чотирма ракетами: скільки збила ППО
Київ Пост
55 хвилин тому
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Київ Пост
13 годин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній ГУР блискавично атакувало російські аеродроми: пошкоджені літаки ТУ-95МС і Су-25
Далі » У Києві почали розквітати тюльпани: перелік локацій