Російські окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки кількість поранених зросла до 13 осіб, а загиблих – до трьох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова в ефірі телемарафону.

«Ворог завдав за останні дві години п'ять ракетних ударів по місту Запоріжжю. У більшості це цивільна інфраструктура. Зараз є інформація, що пошкоджено щонайменше три багатоповерхівки, щонайменше 10 приватних будинків. На жаль, є загиблі. Остання інформація – три людини загинули. 13 осіб доставлено до нашої лікарні, з яких чотири перебувають у важкому стані», – розповів Федоров.

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За його словами, внаслідок атаки також пошкоджено промислову інфраструктуру. Рятувальники лише нещодавно отримали доступ до об'єктів, оскільки чекали закінчення повітряної тривоги.

Федоров уточнив, що спочатку було два ракетні удари, і потім, через 40 хвилин, у це ж місце прилетіли нові ракети, щойно почали працювати рятувальники та поліцейські. Серед постраждалих – два журналісти.

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Поки що точно оцінити масштаби руйнувань немає можливості, додав Федоров.

Як повідомив Укрінформ, у Запоріжжі під час обстрілу зазнала поранень кореспондентка видання Ольга Звонарьова. Жінка отримала поранення в ногу, її оперують.

Оновлено о 19:54. За даними Запорізької ОВА, унаслідок ворожого удару по Запоріжжю троє людей загинули й 19 зазнали поранень.