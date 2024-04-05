Джерела Kyiv Post у спецслужбах підтверджують успішну спецоперацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) спільно зі Збройними силами України, під час якої завдали ударів по трьох російських аеродромах.

За даними джерела, в результаті атаки безпілотними літальними апаратами на аеродромі «Енгельс-2» було пошкоджено щонайменше три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. У ході цієї операції також загинуло сім російських солдатів, серед яких, імовірно, були пілоти бомбардувальників.

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«Було застосовано інноваційну тактику та обладнання, що стало несподіванкою для ворожих засобів РЕБ та ППО», – повідомило джерело Kyiv Post.

Крім того, українські безпілотники завдали ударів по військовому аеродрому в Єйську, де в результаті були знищені чотири солдати армії РФ та повністю згоріли два ворожі штурмовики Су-25.

Нагадаємо, 5 квітня ми повідомляли з посиланням на джерела у спецслужбах, що СБУ знищила щонайменше шість літаків РФ на аеродромі Морозовськ. Міністерство оборони Росії заявило про знищення 53 безпілотників.

На аеродромі базувалися російські бомбардувальники Су-24, Су-24М і Су-34, які скидали КАБи на позиції ЗСУ і прифронтові українські міста.

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Результати спільної спецоперації вражають - знищено щонайменше 6 військових літаків РФ, а ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень.