У столиці починають квітнути тюльпани. Жителі та гості Києва можуть побачити цвітіння на низці локацій.

Про це повідомили в пресслужбі КМДА.

«У столиці починають квітнути тюльпани. Їхнє різнобарв’я цієї весни можна буде побачити в центрі міста, зокрема на Майдані Незалежності, Європейській площі, Пейзажній алеї, в парку ім. Т. Г. Шевченка, поруч із Міністерством закордонних справ України», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за інформацією КО «Київзеленбуд», тюльпани в Києві висаджені на наступних локаціях.

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Деснянський район:

проспект Романа Шухевича;

парк з водними об’єктами вздовж проспекту Романа Шухевича;

сквер ім. В’ячеслава Веремія;

парк «Деснянський»;

парк «Фестивальний»;

парк «Молодіжний»;

сквер на площі Анкари;

парк «Кіото».

Дніпровський та Дарницький райони:

транспортна розв’язка біля ст. м. «Чернігівська»;

сквер ім. О. Кошиця;

проспекті М. Бажана;

транспортна розв’язка біля ст. м. «Лівобережна»;

парк «Перемога»;

парк на Русанівській набережній.

Голосіївський район:

Голосіївський парк культури та відпочинку ім. Максима Рильського;

Голосіївська площа;

Голосіївський проспект;

сквер Героїв Маріуполя;

Одеська площа;

вул. Саперно-Слобідська;

вул. Миколи Грінченка;

сквер Миру;

Либідська площа;

сквер на вул. Івана Федорова.

Оболонський район:

парк «Наталка»;

парк «Пуща-Водиця»;

вул. Прирічна;

Оболонський проспект (інсталяція у вигляді карти України).

Печерський район:

бульвар Лесі Українки;

Наводницький парк;

бульвар Миколи Міхновського.

Подільський район:

Куренівський парк;

сквер № 1 та № 2 на Контрактовій площі;

сквер на Щекавицькій площі.

Святошинський район:

на розв’язці Берестейського проспекту та Кільцевої дороги;

Берестейський проспект, 97, 112.

Як повідомлялося, восени минулого року в Києві працівники комунальних підприємств, що входять до складу КО «Київзеленбуд», висадили 200 тисяч цибулин тюльпанів, із них 115 тисяч – безоплатно передані Україні від Королівства Нідерланди.

Для столиці України вибрали 16 сортів тюльпанів: Тюльпан тріумф «Charade», Тюльпан тріумф «Purple Raven», Мускарі Американські, Тюльпан піоновидний «Negrita double», Тюльпан карликовий «Yellow Baby», Тюльпан тріумф «Ozon», Тюльпан тріумф «Delta Graffity», Тюльпан тріумф «Ice lolly» та інші.

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Нагадаємо, у столиці почався період цвітіння магнолій та сакур. Раніше ми публікували перелік місць, де можна побачити квітучі дерева.