Найбільшому етнофестивалю «Країна Мрій» виповнюється 20 років.

Цього року він відбудеться з 21 по 23 червня на території Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка.

Це анонсував засновник та ідейний натхненник Міжнародного етнічного фестивалю «Країна Мрій» музикант, композитор та промоутер українського фольклору Олег Скрипка.

Ювілейний фестиваль пройде під гаслом «20 років простір волі!».

«Країну Мрій» проведуть у форматі затишного родинного свята. За словами Олега Скрипки, на захід хочуть залучити ще більше молоді.

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«Бо саме вона і є провідником наших прагнень і традицій, нашого культурного коду у майбутнє. Тож мусимо переказати їй естафету мрій і самоусвідомлення задля збереження нації», – сказав Олег Скрипка.