Найбільшому етнофестивалю «Країна Мрій» виповнюється 20 років.
Цього року він відбудеться з 21 по 23 червня на території Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка.
Це анонсував засновник та ідейний натхненник Міжнародного етнічного фестивалю «Країна Мрій» музикант, композитор та промоутер українського фольклору Олег Скрипка.
Ювілейний фестиваль пройде під гаслом «20 років простір волі!».
«Країну Мрій» проведуть у форматі затишного родинного свята. За словами Олега Скрипки, на захід хочуть залучити ще більше молоді.
«Бо саме вона і є провідником наших прагнень і традицій, нашого культурного коду у майбутнє. Тож мусимо переказати їй естафету мрій і самоусвідомлення задля збереження нації», – сказав Олег Скрипка.
Велику увагу приділять військовим.
Для потреб армії Благодійний фонд Олега Скрипки «Країна Мрій» проведе спеціальні збори, аукціони та інші активності.
У програмі етнофесту - виступи українських та закордонних виконавців різних музичних жанрів.
Заплановані майстер-класи, виставки мистецтва, театральні постановки, покази та багато інших активностей.
Відбудеться ярмарок традиційних та крафтових виробів народних промислів, майстерня ремесел, де кожен зможе спробувати себе у ковальстві, гончарстві, різьбі, вишиванні, тканні.
Окрім кількох великих повноцінних сцен живої музики, для дітей облаштують окрему галявину, де малеча зможе гратися в народні українські ігри та забави.
«Країна Мрій» гартує сьогодення, підносить сили і здоровʼя, натхнення і нескорений вкраїнський дух! Це свято тих, хто мріє, тих, хто творить і тих, хто прагне відчути безмежність Всесвіту Мистецтв. Єднайтеся із нами в подорожі у світ безмежних мрій, музик чудесних, вогненних почуттів», - додав Олег Скрипка.
Повна програма фестивалю, вартість вхідних квитків та місце продажу будуть оголошені згодом на сторінці Instagram Олега Скрипки.
Для захисників та захисниць, а також дітей до 10 років вхід на фестиваль традиційно буде безплатним.
«Країна Мрій» - найбільший та найдавніший в Україні міжнародний етнофестиваль, започаткований у 2004 році.
Перший етнофест відбувся на Співочому полі у Києві. Час проведення літнього фесту збігається з народним святом Івана Купала (кінець червня - початок липня).
За 20 років етнофест став справжнім культурним явищем, впливовим та вагомим важелем відродження національної ідентичності, який зіграв важливу роль у популяризації української культури та фольклору.
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