США та Німеччина виступають проти початку переговорів про вступ України до НАТО. Хоча решта союзників підтримують таке рішення.

Про це сказала віцепрем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина.

«Формат запрошення запропонувала сама Україна, як юридичну гарантію вступу в НАТО. Воно є на порядку денному. Абсолютно всі союзники підтримують це рішення, окрім двох. Оскільки ця інформація стала публічною, зараз США та Німеччина намагаються звертати увагу на інших скептичних союзників, таких як Угорщина та Словаччина… Але ключова позиція саме цих двох країн (Німеччини та США - ред.)», - пояснила Стефанішина в ефірі телемарафону.

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За словами віцепрем'єрки, США та Німеччина не підтримують запрошення України до НАТО, бо це вже не просто розмови, а реальне рішення.

Водночас Стефанішина зазначила, що запрошення не прив'язане до липневого саміту.

Більше по темі НАТО може погодити Фонд підтримки України до липня, - Столтенберг Генсек намагається переконати членів НАТО збільшити допомогу Україні й створити Фонд на 100 млрд євро.

Мовляв, у НАТО немає звички ухвалювати важливі рішення спеціально під урочисті заходи. Саме тому запрошення України вступити в Альянс не обумовлене чіткими термінами.

«Це може бути в рамках Вашингтонського саміту, може бути з новим генеральним секретарем НАТО. Це може бути в будь-який момент», - вважає міністерка.

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Напередодні The New York Times писало, що Вашингтон та Берлін проти початку переговорів про приєднання України до Альянсу.

За даними видання, офіційні особи НАТО погоджуються, що Київ не отримає запрошення на саміті у Вашингтоні в липні. Тому дипломати шукають «золоту середину», щоб показати, що НАТО підтримує Україну «у довгостроковій перспективі».

За інформацією The New York Times поки що невідомо, про який формат співпраці може йтися.

Водночас La Repubblica пише, що західні політики розглядають варіант вступу України до НАТО в обмін на окуповані території.

Цього тижня під час засідання ради Україна-НАТО генеральний секретар організації Єнс Столтенберг закликав посилити допомогу Україні через складну ситуацію на фронті. Він запропонував створити фонд на 100 млн євро на озброєння для нашої держави.

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