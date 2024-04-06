Міністр енергетики України Герман Галущенко не виключає підвищення тарифів на електроенергію.

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.

Причиною можливого подорожчання світла є російські атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Він зазначив, що Уряд вивчає різні способи фінансування ремонту пошкоджених енергооб'єктів.

Наразі країна шукає необхідне енергетичне обладнання по всьому світу.

«Сьогодні ситуація ще складніша, ніж торік, оскільки ми втратили багато гідроенергетичної продукції і змушені проводити планові ремонти атомних енергоблоків», - сказав Галущенко.

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За словами міністра, Росія хоче знищити українську економіку.

Урядовець не виключає, що подальше пошкодження електромережі може збільшити навантаження на систему влітку.

Тому, залежно від ситуації, у липні-серпні влада може попросити українців максимально економно споживати електроенергію.

Галущенко зазначив, що наразі неможливо встановити наслідки атак Росії, а також збитки. Каже, що масштаби можуть сягати мільярдів доларів.

Міністр наголосив, що протягом останніх тижнів обстріли українських енергетичних об'єктів були масштабнішими та краще спланованими, ніж атаки попередніх двох років. Це призвело до виведення з ладу генерувальних потужностей та обмежило постачання електроенергії.