Нідерланди планують передати Україні 24 винищувачі F-16.

Про це сказала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв'ю «Укрінформ».

За її словами, Україна зможе отримати винищувачі, як тільки все буде готово.

Цей момент залежить від підготовки українських пілотів і технічного персоналу, а також від інфраструктури. 

Кайса Оллонгрен зазначила, що передача винищувачів українським військовим - це спільна робота з Данією, США, Україною та іншими країнами.

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«Це важко, це складно, але це станеться. Наша коаліція сподівається, що вже цього літа ми зможемо почати поставки винищувачів F-16, спочатку данських, а потім і нідерландських», - сказала Кайса Оллонгрен. 

Крім того, міністерка прокоментувала інформацію нібито вона разом з прем’єром Марком Рютте особисто просили США допомогти Україні з F-16. 

«Скажімо, ми обговорювали всі можливості з нашими партнерами та друзями. На мою думку, має значення те, що ми разом із США й Данією змогли ухвалити це рішення. Відтоді ми дуже наполегливо працювали, щоб забезпечити його виконання», - пояснила Кайса Оллонгрен.

У березні Кайса Оллонгрен відвідала Київ, де зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та обговорила посилення протиповітряної оборони України.

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Раніше Данія анонсувала, що перші F-16 Україна отримає вже влітку.

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