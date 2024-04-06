Російські війська скинули керовані авіабомби на Борову на Харківщині.

Цієї ночі росіяни вдарили по Харкову.

За останніми даними, загинуло 7 людей. Ще 11 - постраждали.

Раніше аналітики ISW писали, що армія РФ розпочала нову хвилю наступів на Бахмутському напрямку та зосередилася в районі Часового Яру.

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що ситуація на фронті складна. Однак, Часів Яр залишається під контролем українських військ.