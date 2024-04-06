Російські війська скинули керовані авіабомби на Борову на Харківщині. 

Армія РФ обстріляла селище близько десятої ранку. 

Вдарила по цивільній інфраструктурі населеного пункту. 

Зруйнована будівля Укрпошти, приміщення ветеринарної аптеки та перукарні. 

Ніхто не постраждав. 

Цієї ночі росіяни вдарили по Харкову.

За останніми даними, загинуло 7 людей. Ще 11 - постраждали. 

Раніше аналітики ISW писали, що армія РФ розпочала нову хвилю наступів на Бахмутському напрямку та зосередилася в районі Часового Яру. 

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що ситуація на фронті складна. Однак, Часів Яр залишається під контролем українських військ.

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