6 квітня у Словаччині відбувся другий тур виборів. 

За підрахунками 100% голосів, переміг кандидат від правлячої партії Петер Пеллегріні.

Про це свідчать дані Словацького управління статистики.

Спікер парламенту Петер Пеллегріні отримав 53,12% голосів. 

Його опонента, прозахідного кандидата та колишнього міністра закордонних справ Словаччини, Івана Корчока підтримали 46,87% виборців. 

Напередодні другого туру виборів Пеллегріні заявив, що виступає за мирні переговори з Росією. 

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Пеллегріні поділяє позицію уряду Роберта Фіцо щодо нормалізації відносин з РФ, які змінилися після повномасштабного вторгнення в Україну. 

Він вважає, що санкції проти Кремля малоефективні й негативно впливають на Словаччину. 

Іван Корчок натомість підтримує жорсткий підхід до РФ і виступає за надання Україні всіх видів допомоги.

Він вже визнав поразку на виборах і привітав свого опонента з перемогою.

Хоча посада президента у Словаччині переважно церемоніальна, він має право ратифікувати міжнародні договори, а також накладати вето на закони, ухвалені парламентом, і призначати вищих суддів.

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