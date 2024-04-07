6 квітня у Словаччині відбувся другий тур виборів.
За підрахунками 100% голосів, переміг кандидат від правлячої партії Петер Пеллегріні.
Про це свідчать дані Словацького управління статистики.
Спікер парламенту Петер Пеллегріні отримав 53,12% голосів.
Його опонента, прозахідного кандидата та колишнього міністра закордонних справ Словаччини, Івана Корчока підтримали 46,87% виборців.
Напередодні другого туру виборів Пеллегріні заявив, що виступає за мирні переговори з Росією.
Пеллегріні поділяє позицію уряду Роберта Фіцо щодо нормалізації відносин з РФ, які змінилися після повномасштабного вторгнення в Україну.
Він вважає, що санкції проти Кремля малоефективні й негативно впливають на Словаччину.
Іван Корчок натомість підтримує жорсткий підхід до РФ і виступає за надання Україні всіх видів допомоги.
Він вже визнав поразку на виборах і привітав свого опонента з перемогою.
Хоча посада президента у Словаччині переважно церемоніальна, він має право ратифікувати міжнародні договори, а також накладати вето на закони, ухвалені парламентом, і призначати вищих суддів.
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