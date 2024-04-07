Внаслідок обстрілів Донеччини загинуло п'ятеро людей.
Серед них - дівчина-підліток.
У суботу війська РФ двічі обстріляли селище Курахівка.
Від влучання снарядів по території приватного сектору загинули 4 осіб. Серед загиблих - 38-річна матір та її донька 16 років.
Через обстріли Красногорівки загинув 25-річний чоловік.
За даними прокуратури, окупанти гатили з артилерії.
По Слов’янську Росія вдарила двома керованими авіаційними бомбами. Зруйновано оздоровчий та дошкільний навчальний заклади.
Костянтинівку окупанти атакували з артилерії. У місті пошкоджені приватні будинки, автомобілі та газопровід.
Є руйнування також в Очеретиному. Росіяни атакували селище з авіації.
Як повідомили в поліції, за добу в області поранено троє людей.
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