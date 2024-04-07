Внаслідок обстрілів Донеччини загинуло п'ятеро людей. 

Серед них - дівчина-підліток. 

У суботу війська РФ двічі обстріляли селище Курахівка. 

Від влучання снарядів по території приватного сектору загинули 4 осіб. Серед загиблих - 38-річна матір та її донька 16 років. 

Через обстріли Красногорівки загинув 25-річний чоловік. 

За даними прокуратури, окупанти гатили з артилерії. 

По Слов’янську Росія вдарила двома керованими авіаційними бомбами. Зруйновано оздоровчий та дошкільний навчальний заклади.

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Костянтинівку окупанти атакували з артилерії. У місті пошкоджені приватні будинки, автомобілі та газопровід.

Є руйнування також в Очеретиному. Росіяни атакували селище з авіації. 

Як повідомили в поліції, за добу в області поранено троє людей. 

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