Країни НАТО можуть погодити Фонд підтримки України на 100 млрд євро до липня.

Так вважає генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC.

За його словами, угоду ухвалять вчасно, попри сумніви деяких членів НАТО.

«Навіть якщо ми віримо і сподіваємося, що війна закінчиться в найближчому майбутньому, ми повинні підтримувати Україну протягом багатьох років, будувати її оборону, щоб стримувати майбутню агресію», - сказав Єнс Столтенберг.

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Єнс Столтенберг також додав, що Україна має сама вирішувати, на які компроміси вона готова піти у війні з Росією.

«Ми повинні дати їй можливість опинитися в ситуації, коли Україна зможе досягти прийнятного результату за столом переговорів», - зауважив Столтенберг.

Протягом останніх днів генсек намагається переконати партнерів збільшити допомогу Україні.

Цього тижня Столтенберг запропонував створити п'ятирічний фонд в розмірі 100 мільярдів євро. Політик наголосив, що військова підтримка Заходу життєво важлива для Києва.

Віцепрем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що США та Німеччина виступають проти початку переговорів про вступ України до Альянсу. Хоча решта союзників підтримують таке рішення.

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Раніше ми розповідали про шлях України до північноатлантичного Альянсу.