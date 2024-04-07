Близько 76% українців читають новини в соцмережах. Про це свідчить останнє дослідження Internews.

За даними соціологів, лише третина опитаних дізнаються новини з телевізора.

Водночас цього року зросла частка тих, хто шукає інформацію в тіктоці.

Аудиторія цієї платформи - здебільшого молоді люди, які вже можуть голосувати. Їх приваблюють короткі та лаконічні відео. Адже не потрібно глибоко занурюватися у проблему.

Цим почали користуватися політики.

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Дехто з них вже має свій аккаунт у тіктоці.

Як розповідають автори дослідження Internews Єлизавета Ткаченко та Анастасія Бродовська, серед найактивніших чинних депутатів-тіктокерів 9-го скликання - Олексій Гончаренко, Євгеній Шевченко, Дмитро Разумков, Олег Синютка, Микола Княжицький та Георгій Мазурашу.

Експертки проаналізували відео, які ці парламентарі публікували з вересня 2023 року по березень 2024 року.

Депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко - серед тих, хто найчастіше використовує клікбейт. Це короткі «шокуючі» заголовки з викривленим змістом.

Фахівці зазначають, що до більшості своїх відео Гончаренко додає клікбейтні надписи, які привертають увагу користувачів та спонукають подивитися відео.

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Однак, за словами авторів дослідження, ці заголовки не завжди конструктивні, а подекуди дискредитують дії президента, представників інших партій та вихваляють самого автора відео.

До прикладу, на своїх записах депутат додає такі підписи, як: «В мене погані новини! Військові! Вас знову хочуть кинути!», «Слуги відмовилися від зустрічі з Зеленським!», «Строковики хором дякують Гончаренку за демобілізацію». Аби привернути увагу, політик додає й емоційні вислови - «терміново, «важливо», «ви знущаєтесь?», «жесть». Крім того, він публікує відео з заголовками, у яких говорить про себе від третьої особи.

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Такі емоційні та клікбейтні підписи спонукають користувачів дивитися його відео, - констатують фахівці. Й додають, що подібні заголовки можуть посіяти ворожі настрої серед українців та викликати недовіру до держави.

Скріншот сторінки Олексія Гончаренка у тіктоці.

Клікбейт у своїх відео в тіктоці використовує й Євгеній Шевченко.

З 2019 по 2021 рік він входив до «Слуги Народу». Однак, після того, як його виключили з фракції через прихильність до Лукашенка, парламентар увійшов до групи «Відновлення України», куди зокрема входять колишні члени забороненої в Україні ОПЗЖ.

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За словами експертів, тіктоки Шевченка переважно підіграють кремлівським наративам та спрямовані на дискредитацію України.

Серед його підписів на відео можна побачити такі заголовки - «Ми втратили самостійність, через те, що потрапили до боргової ями! Як все повернути назад?», «Дія - цифровий концтабір для українців!», «Люди повинні розуміти які цілі війни! Воювати за НАТО та Євросоюз де нас ніхто не жде?».

Скріншот з сторінки Євгенія Шевченка.

Депутат Дмитро Разумков балотувався від «Слуги Народу», а до 10 листопада 2019 року був її головою.

Згодом створив міжфракційне депутатське об'єднання «Розумна політика». Після цього критичні висловлювання на адресу влади з боку Разумкова почастішали.

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Експерти зазначають, що не всі його звинувачення базуються на фактах й відмічають маніпулятивні тези.

У своїх роликах Разумков використовує клікбейтні заголовки, як «ТЦК остаточно вб'є економіку», «Мобілізація від влади - ганьба».

«Такі написи у відео не лише збільшують кількість переглядів, але й налаштовують аудиторію проти військових. Навіть без перегляду відео вони формують негативне ставлення до мобілізації та ТЦК», - пишуть автори дослідження.