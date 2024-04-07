Росія погрожує країнам-членам НАТО, аби стримати розширення впливу Альянсу на інші держави.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Фахівці вважають, що Кремль намагається створити інформаційні умови для виправдання передбачуваної довгострокової геополітичної конфронтації із Заходом.

В ISW нагадали про російський наратив нібито Фінляндія «втратила свою незалежність в ухваленні зовнішньополітичних рішень» після вступу до НАТО.

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Цю тезу Москва регулярно використовує, аби просувати неправдиве твердження начебто НАТО контролює Україну і використовує її як загрозу РФ.

Експерти ISW звернули увагу на інтерв'ю посла РФ у Фінляндії Павла Кузнєцова.

В коментарі російському ТАСС, він заявив, що скандинавська країна рухається «деструктивним курсом» у відносинах із Росією, а вступ країни до Альянсу нібито перетворює Балтійський регіон на «зону потенційної ескалації».

«Кузнєцов погрожував Фінляндії та альянсу НАТО, стверджуючи, що Росія буде змушена відповісти на нарощування військової сили і зброї НАТО, або на розміщення ядерної зброї у Фінляндії, та що відповідь Росії буде адекватною, але не обов'язково симетричною». Кузнєцов стверджував, що Фінляндія приєдналася до «партії війни до перемоги над Росією», - зазначають аналітики Інституту вивчення війни.

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Російський дипломат також натякнув, що у Фінляндії нібито немає іншого вибору, крім як покращити відносини з Росією. Мовляв, «від географії не втечеш».

Водночас Кузнєцов односторонньо звинуватив європейську країну в поганому стані російсько-фінських відносин, попри штучно створену Росією міграційну кризу на кордоні з Фінляндією восени 2023 року та неодноразові російські погрози на адресу країни та ширшого альянсу НАТО.

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«ISW продовжує оцінювати, що російські погрози проти країн-членів НАТО спрямовані на те, щоб стримати Захід, і що російські заяви про уявні загрози з боку НАТО спрямовані на створення інформаційних умов для виправдання та підтримки передбачуваної довгострокової геополітичної конфронтації із Заходом», - підсумували фахівці ISW.

Раніше генеральний секретар НАТО спрогнозував, що до липня країни Альянсу можуть погодити Фонд підтримки України на 100 млрд євро.