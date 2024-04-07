Росія може посилити наступальні дії в кінці весни або на початку літа.

Такий прогноз зробив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

«Ми очікуємо посилення російських наступальних дій наприкінці весни і на початку літа, особливо в районі Донбасу», - сказав Буданов.

Очільник ГУР вважає, що росіяни зосередяться на Донбасі. Йдеться, зокрема, про Покровськ та Часів Яр.

«Трохи підсуватимуться у бік Часів Яру. Рухатимуться у напрямку Покровська, стратегічний напрямок Покровськ», - спрогнозував керівник ГУР.

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Кирило Буданов не виключає можливість українського наступу цього року.

Однак розповідати деталі не став.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запевнив, що Часів Яр залишається під контролем України.

Аналітики Інституту вивчення війни писали, що російська армія розпочала нову хвилю наступів на Бахмутському напрямку.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні немає достатньої кількості снарядів для контрнаступальних дій.