Росія може посилити наступальні дії в кінці весни або на початку літа. 

Такий прогноз зробив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

«Ми очікуємо посилення російських наступальних дій наприкінці весни і на початку літа, особливо в районі Донбасу», - сказав Буданов. 

Очільник ГУР вважає, що росіяни зосередяться на Донбасі. Йдеться, зокрема, про Покровськ та Часів Яр. 

«Трохи підсуватимуться у бік Часів Яру. Рухатимуться у напрямку Покровська, стратегічний напрямок Покровськ», - спрогнозував керівник ГУР. 

Advertisement

Кирило Буданов не виключає можливість українського наступу цього року. 

Однак розповідати деталі не став. 

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запевнив, що Часів Яр залишається під контролем України. 

Більше по темі

"Їм вигідно, щоб він був зниклим безвісти": Москва приховує смерті на фронті, щоб не платити компенсації

Російський військовослужбовець розповідає, що Міністерство оборони Росії приховує справжній статус своїх солдатів, щоб уникнути виплати грошової компенсації.

Аналітики Інституту вивчення війни писали, що російська армія розпочала нову хвилю наступів на Бахмутському напрямку.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні немає достатньої кількості снарядів для контрнаступальних дій. 

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Росія цієї ночі атакувала Україну 20 «Шахедами» та чотирма ракетами: скільки збила ППО
Росія цієї ночі атакувала Україну 20 «Шахедами» та чотирма ракетами: скільки збила ППО
Київ Пост
58 хвилин тому
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Київ Пост
13 годин тому
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Київ Пост
13 годин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Маніпуляції і популізм в ТікТок: як депутати ведуть соцмережі
Далі » Сирський та Умєров оглянули новітні розробки українських виробників