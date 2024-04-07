Росія може посилити наступальні дії в кінці весни або на початку літа.
Такий прогноз зробив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.
«Ми очікуємо посилення російських наступальних дій наприкінці весни і на початку літа, особливо в районі Донбасу», - сказав Буданов.
Очільник ГУР вважає, що росіяни зосередяться на Донбасі. Йдеться, зокрема, про Покровськ та Часів Яр.
«Трохи підсуватимуться у бік Часів Яру. Рухатимуться у напрямку Покровська, стратегічний напрямок Покровськ», - спрогнозував керівник ГУР.
Кирило Буданов не виключає можливість українського наступу цього року.
Однак розповідати деталі не став.
Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запевнив, що Часів Яр залишається під контролем України.
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Аналітики Інституту вивчення війни писали, що російська армія розпочала нову хвилю наступів на Бахмутському напрямку.
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні немає достатньої кількості снарядів для контрнаступальних дій.
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