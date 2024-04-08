Величезна різноманітність підлогових покриттів дозволяє реалізувати будь-який дизайн інтер'єру та забезпечити функціональність в будинку, офісі та навіть на виробничому об'єкті. Одним із прикладів універсального покриття прийнято вважати ламінат. Йому притаманний абсолютно будь-який малюнок, сам матеріал довговічний, практичний та простий у догляді.

Стилістичне оформлення вражає, адже є можливість імітувати дерево, натуральний камінь та багато інших покриттів. Вибираючи ламінат необхідно визначитися з виробником, класом зносостійкості, типом замків та багатьма іншими параметрами. Каталог інтернет-магазину «Leroy Merlin Україна» не обмежує вибір та дозволить знайти все, що стане необхідним у ремонті та будівництві.

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Структура ламінату

Довговічність та практичність покриття досягається за рахунок багатошарової структури матеріалу. Він складається з нижнього шару, базового та декоративного. Нижній шар забезпечує стабілізацію, в основі виробництва застосовується пластик або щільний папір, а єдина конструкція досягає за рахунок застосування синтетичної смоли.

Базовий шар – це ДСП чи аналогічні за якістю матеріали. Декоративний шар є тим, який забезпечує естетичну складову. Найчастіше імітується покриття з натурального дерева, але можна купити щось з імітацією плитки або натурального каменю.

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Як вибрати ламінат?

Основними ключовими параметрами вибору є такі критерії:

клас зносостійкості (33 клас – найміцніший, відмінно підходить для офісних приміщень, 32 клас – найчастіше вибирається для дому, 31 клас – оптимальне рішення для приміщень з мінімальною прохідністю, включаючи спальні кімнати, комори та багато іншого);

товщина (у середньому купується матеріал завтовшки 8 мм, але є варіанти більше і менше залежно від навантаження);

стійкість до нагрівання (деякі види ламінату придатні для використання із системою теплої підлоги);

стійкість до навантажень (таким навантаженням може бути вплив вологи і води, тому потрібно вибирати вологостійкий або водостійкий ламінат).

Якщо говорити про дизайн та виробника, то це особисте рішення кожного.

Замки ламінату

З'єднання планок здійснюється за допомогою замків, коли планки між собою з'єднуються в єдине ціле, формуючи красиве полотно. Один із замків Lock є досить простим за конструкцією, але при укладанні потрібен досвід, тому рекомендується скористатися послугами майстрів.

Альтернативний варіант – це замок Клік (Click), який збирається навіть своїми руками, у процесі впливу навантаження на ламінат замок ще більше зміцнюється, а в майбутньому поверхня придатна до ремонту через простоту конструкції елементів з’єднання.