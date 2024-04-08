Москва змінила свою тактику атак на енергетичну інфраструктуру України, пише Financial Times. Російська армія використовує високоточні ракети для ліквідації електростанцій у менш захищених районах, ніж Київ.

Тепер метою Кремля є постійні, непоправні руйнування. Деякі об'єкти не зможуть повністю відновити до наступної зими.

У період з 22 по 29 березня Росія завдала ударів по семи теплових електростанціях - усі в інших регіонах, окрім Києва, який має одну з найкращих систем протиповітряної оборони в країні. Російські ракети також влучили у дві гідроелектростанції, повідомляє FT.

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Директор компанії ДТЕК, найбільшого виробника електроенергії в Україні, Максим Тимченко зазначив, що якби не тепла погода, імпорт електроенергії з ЄС та збільшення виробництва з відновлюваних джерел, в Україні могли би бути масштабні відключення електроенергії, як це було минулого й позаминулого року.

Тоді Москва намагалася занурити українців у темряву та холод, а зараз російські ракети націлені на електростанції в окремих регіонах, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

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"Ракети спрямовані на п'ять-шість енергетичних об'єктів в одному регіоні. Вони намагаються відрізати від енергопостачання великі промислові регіони та міста", — сказала начальниця відділу комунікацій «Укренерго» Марія Цатурян.

Також у порівнянні з минулими роками Росія зараз використовує дорогі високоточні балістичні ракети. В одній з недавніх атак на вугільну електростанцію використовувалися балістичні ракети вартістю $100 млн, які можуть збивати лише системи ППО Patriot.

Як повідомив представник української воєнної розвідки Андрій Черняк, Росія має достатньо ракет для ще однієї або двох великих атак протягом найближчих тижнів.