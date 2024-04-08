Станом на ранок 8 квітня в Харківській області діють графіки погодинних відключень електроенергії, у Криворізькому районі встановлені обмеження на споживання електрики промисловістю.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Фейсбуці.

«На Харківщині сьогодні з 06:00 діють графіки погодинних відключень. Продовжують діяти ліміти споживання для промислових споживачів на Криворіжжі», – йдеться у повідомленні.

Загалом станом на ранок 8 квітня знеструмлені 398 населених пунктів. Через бойові дії є знеструмлення в Донецькій, Запорізький, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

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Також зазначається, що 7 квітня для підтримки збалансованої роботи енергосистеми з 09:40 до 17:45 обмежувалась робота об’єктів ВДЕ – до 498 МВт в окремі години.

Імпорт електроенергії 8 квітня запланований у вечірні години з Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови загальним обсягом 667 МВт-год. Експорт запланований у денні години до Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови загальним обсягом 1 455 МВТ-год.

Також у НЕК «Укренерго» повідомили, що внаслідок атаки ворожих безпілотників у ніч проти 8 квітня зазнало пошкоджень обладнання на одній із підстанцій.

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«Уночі через атаку російських ракет та БПЛА у Дніпровському регіоні пошкоджене обладнання на одній з підстанцій «Укренерго» та дві високовольтні повітряні лінії. Знеструмлення споживачів не було», – йдеться у повідомленні.

Крім того, 7 квітня в одному з прифронтових районів на сході через артобстріл була знеструмлена високовольтна підстанція 330 кВ.

Нагадаємо, в березні після масованої ракетної атаки з боку Росії прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що ситуація в енергетиці контрольована і потреби у відключеннях по всій країні немає.