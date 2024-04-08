Згідно з даними Індексу Опендатабота, топ-10 найуспішніших компаній грального бізнесу в 28 разів примножили свої статки у 2023 році. До Індексу потрапили 9 онлайн-казино та 1 лотерейний оператор. 54,92 млрд грн заробили лідери сфери азартних ігор в Україні торік. Це у 28 разів більше, ніж 1,94 млрд грн. у 2022 році.

Топ-10 компаній сфери азартних ігор

До топу потрапили 9 інтернет-казино, двоє з яких ще й займаються букмекерською діяльністю, та 1 лотерейний оператор. Лідером стала компанія Спейсікс (бренд Cosmolot). Дохід компанії в 2023 році перевищив показники попереднього року в 51 раз, досягнувши 27,95 мільярда гривен.

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На другому місці топу розташувалася компанія Фавбет (бренд FAVBET), власником якої є Андрій Матюха. Дохід компанії в 2023 році збільшився в 425 разів і склав 9,79 млрд грн.

Це найбільший приріст серед усіх компаній грального бізнесу, які потрапили до Індексу. Окрім онлайн-казино, компанія займається ще букмекерською діяльністю.

Минулорічний лідер рейтингу Укр Гейм Технолоджі (бренд PIN-UP) Ігоря Зотька не зміг втримати першість навіть попри зростання доходу в 4 рази за рік. Із доходом 3,62 млрд грн компанія опустилася на 3 місце.

А наступну позицію топу посіла Слотс Ю.Ей Павла Журила, збільшивши свій дохід у 103 рази та заробивши 3,4 млрд грн. Цій компанії належать 2 бренди інтернет-казино — SLOTOKING та 777.

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На п’ятому місці з доходом 3,1 млрд грн знаходиться компанія ВБЕТ (бренд VBET), власником якої є громадянин Вірменії Рудольф Погосян. У 2023 році його бізнесу вдалося збільшити свій дохід у 19 разів порівняно з 2022 роком. Компанія ВБЕТ отримує прибутки від інтернет-казино, інтернет-покеру та букмекерської діяльності.

Далі у топі розташувалась компанія Геймдев (бренд SLOTS CITY), власником якої є громадянин Ізраїлю Яків Фінкельштейн. Дохід компанії склав 2,5 млрд грн минулоріч. Це у 35 разів більше, ніж у 2022-му.

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Сьому сходинку посідає компанія Фьорст Елемент (бренд F1RST), власниками якої є Артем Юшков та Сергій Бєлік. Компанії вдалося збільшити свій дохід у 43 рази та заробити 2 млрд грн минулоріч.

Компанія Лімон (бренд ChampionCasino), власником якої є Руслан Дроздов, потрапила на 8 позицію з доходом у 1,42 млрд грн. Це у 357 разів більше, ніж у 2022 році.

Останнє онлайн-казино, якому вдалося потрапити до топу, належить компанії Нейтів АППС (бренд Super Gra), яким володіє громадянин Великобританії Іраклі Чубіні. Компанія збільшила свій дохід у 55 разів та заробила 604 млн грн.

Українська національна лотерея (УНЛ) стала єдиним лотерейним оператором, який потрапив до Індексу. Її дохід збільшився торік у 2,5 раза та склав 516 млн грн. УНЛ належить китайській компанії, засновником якої є британський бізнесмен Майкл Джон Фогго.

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Хто вибув з топу у 2024?

Лотерейний оператор М.С.Л. (бренд МСЛ) та компанія Волна 4444 (Зали гральних автоматів, бренд 4444) покинули рейтинг Індексу Опендатабота, отримавши лише у півтора рази більший дохід у 2023 році.

Дохід казино Фаворит торік був на 8% меншим, ніж у 2022-му, і воно вибуло з рейтингу. А ліцензію компанії Джокер ЮА (бренд JOKER) КРАІЛ анулював у грудні 2022 року.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський відреагував на петицію про заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військових. Очільник держави доручив службі безпеки України, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати й надати йому аналітику з цього питання.