У багатьох регіонах були зафіксовані влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Втім, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевняє, що ситуація в енергетиці контрольована.
«Загалом ситуація в енергетиці контрольована, потреби у відключеннях по всій країні немає», - написав він у своєму Телеграм-каналі.
За його словами, внаслідок обстрілу виникли проблеми з електропостачанням у деяких областях.
А рятувальники й енергетики вже працюють, аби оперативно повернути світло.
Також Шмигаль висловив співчуття родичам загиблих і наголосив, що Україна потребує більше зброї та більше систем ППО для захисту людей.
У ніч проти 22 березня російська армія спрямувала масовану та комбіновану атаку на критичну інфраструктуру України.
Зокрема, в багатьох містах зафіксовані влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок ракетних ударів є загиблі та постраждалі.
Докладніше про атаку та її наслідки тут.
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