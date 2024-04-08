«Судно класу РМ3, назва СТК (STK) 1060, в управлінні РКС-Новороссия. За даними транспортерів, судно знаходиться посеред Ростова-на-Дону, навіть не в порту», – зауважив Андрющенко.

«Сьогодні перше судно з Маріупольського порту вийшло з вантажем. Зерно. Знову», – написав він та додав, що в такий спосіб окупанти розпочали сезон мародерства та піратства.

Про це повідомив у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Як росіяни крадуть зерно в Маріуполі

За даними Центру національного спротиву (ЦТС), на тимчасово окупованих територіях України, за винятком Криму, росіяни вкрали 3,7 мільйона тонн українського зерна станом на серпень 2023 року.

Фермери захоплених регіонів змушені здавати пшеницю ворогу за фіксованою ціною, яка в рази нижча за ринкову. Збіжжя перепродають дотичним до гауляйтерів підприємствам і реалізують за ринковими цінами вже в Росії. Ймовірно, награбоване українське зерно відправляється й на африканські ринки.

Для вивезення вкраденого збіжжя з тимчасово окупованих територій Херсонщини і Запоріжчини окупанти використовують портову інфраструктуру Криму.

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Як повідомляли в Центрі транспортних стратегій, загалом з початку 2024 року окупанти, як заявляють вони самі, відправили з Маріуполя морем понад 21 тисячу тонн збіжжя, вкраденого в українських аграріїв.

Так, наприкінці лютого 2024 року росіяни відвантажили з портового складу тимчасово окупованого Маріуполя партію зернових обсягом 7800 тонн.

5 січня 2024 року ЦТС повідомляв про вивезення з Маріупольського порту близько 14 тисяч тонн зерна, вкраденого в українських аграріїв. Загалом відправили дві партії пшениці обсягом 13,7 тис. тонн, вивезеної з тимчасово окупованих територій України.