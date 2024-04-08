Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому обговорили, зокрема, захист Харкова від російських ударів і можливість посилення ППО та РЕБ у Харківський області.
Про це повідомив очільник держави.
"Провів Ставку. Основне питання – Харків, захист міста від російських ударів і можливість зміцнити наші ППО і РЕБ на Харківщині. Доповіді військових щодо фізичного захисту обʼєктів енергетики та щодо результативності збиття дронів і ракет. Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України", - зазначив Зеленський.
Він висловив вдячність усім, хто на центральному рівні та в самому Харкові, у Харківській області максимально активно працює, щоб відновити для людей можливість нормально жити.
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На засіданні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський представив інформацію про ситуацію на основних бойових напрямках.
"Тримаємо позиції. Головне зараз – ефективна логістика. Розвідка та спеціальні служби працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни", - підсумував Зеленський.
Пізніше Президент України повідомив про проведення наради щодо ситуації в Харкові та її висновки. До наради долучились очільник уряду, перша віцепремʼєр-міністерка, міністр енергетики, міністр фінансів та команда Офісу Президента.
Зеленський зазначив, головна тема наради - заходи з підтримки харків’ян. Також там були представлені терміни, коли енергетичні дефіцити в Харкові можуть бути зменшені.
Крім того, уряд готує заходи економічної підтримки для Харкова та області. Президент зауважив, що обговорювали пропозиції регіональної підтримки – того, що кожна область, кожна громада України може зробити, щоб підтримати тих, кому найскладніше.
"Головне зараз – не дати Росії досягти її терористичних цілей та підтримати наших людей", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росіяни завдають нищівних ударів по Харкову. Протягом минулої доби росіяни атакували Харків керованою авіабомбою і ракетою та обстрілювали з артилерії та мінометів 15 населених пунктів в області. Пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, підприємство, енергомережі. Зокрема, дістали поранень 5 людей.
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