У Калінінградській області, що є найзахіднішим регіоном РФ, горів російський ракетний корабель “Серпухов”. Внаслідок пожежі корабель має значні ушкодження, повідомляють джерела Kyiv Post у спецслужбах. Зокрема, через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації. Займання сталося через підпал.

"Це була спецоперація ГУР. Йому [кораблю - ред.] тепер погано. Він просто згорів на роботі", - розповіло нам наше джерело.

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На запитання Kyiv Post про кількість постраждалих співрозмовник відповів, що уточнюється.

"Але ремонт буде дуже тривалим", - додав він.

Співрозмовник Kyiv Post повідомив також, що горів ракетоносій на військово-морській базі "Балтійськ" у Калінінградській області РФ у неділю, 7 квітня. 

Ракетний корабель “Серпухов” - що потрібно знати

“Серпухов” - це малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М" (є п'ятим кораблем серії). До кінця 2016 року був у складі Чорноморського флоту, з 2017 року - Балтійського флоту.

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Нагадаємо, що українські морські дрони MAGURA V5 уразили російський патрульний корабель проєкту 22160 "Сєрґєй Котов" неподалік Керченської протоки в ніч проти 5 березня.

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За успішною спецоперацією стоїть Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ).

Про це нам у березні повідомили джерела Kyiv Post у спецслужбах, втім, не додавши жодних деталей стосовно долі екіпажу.

"Правда, що йому [кораблю - ред.] дуже погано", - з усмішкою тоді зазначив наш співрозмовник.

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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