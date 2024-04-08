У Калінінградській області, що є найзахіднішим регіоном РФ, горів російський ракетний корабель “Серпухов”. Внаслідок пожежі корабель має значні ушкодження, повідомляють джерела Kyiv Post у спецслужбах. Зокрема, через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації. Займання сталося через підпал.

"Це була спецоперація ГУР. Йому [кораблю - ред.] тепер погано. Він просто згорів на роботі", - розповіло нам наше джерело.

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На запитання Kyiv Post про кількість постраждалих співрозмовник відповів, що уточнюється.

"Але ремонт буде дуже тривалим", - додав він.

Співрозмовник Kyiv Post повідомив також, що горів ракетоносій на військово-морській базі "Балтійськ" у Калінінградській області РФ у неділю, 7 квітня.