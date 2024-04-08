Українські полярники зі станції «Академік Вернадський» нарахували на острові Галіндез рекордну кількість субантарктичних пінгвінів - понад 7000.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"Цього сезону (вересень-квітень) українські полярники нарахували рекордну кількість субантарктичних пінгвінів на острові Галіндез, де розташований “Вернадський”. Їх понад 7 тисяч. Потепління та зменшення площі морського льоду в Антарктиці призводить до міграції тварин, які захоплюють нові, раніше не заселені певними видами території.", - йдеться у повідомленні.

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До 2007 року субантарктичні пінгвіни взагалі не гніздували біля “Вернадського”, і головною причиною цього вчені вважають пізнє розмерзання вод навколо острова Галіндез. Адже раніше морози в цій місцевості доходили до позначки -20 С⁰ і нижче. Через наявність криги пінгвіни не могли ефективно полювати і обирали території північніше, де вона не застоювалася.

"Вже 2020 року кількість субантарктичних пінгвінів на острові становила 3,5 тисячі, а 2024 року зросла вдвічі й перетнула позначку в 7 тисяч. Враховуючи, що нині українські експедиції мають 14 учасників, то виходить по 500 пінгвінів одного полярника/полярницю", - зазначають у НАНЦ.

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Загалом цього сезону українські біологи нарахували в регіоні:

  • 9 колоній теплолюбних субантарктичних пінгвінів загальною кількістю 35 тис.
  • 3 колонії холодолюбних пінгвінів Аделі загальною кількістю до 5 тис.
  • трохи більше 50 особин антарктичних пінгвінів, які полюбляють транзитну зону між Субантарктикою та Антарктикою.

Науковці пояснюють, що зміни у популяціях пінгвінів є очевидною ознакою зміни клімату в Антарктиці. Крім того, пінгвіни активно “удобрюють” крижаний континент своїм послідом, створюючи ґрунт для антарктичної рослинності. А слідом за пінгвінами в бік Полярного кола просуваються і хижаки: морські леопарди та поморники (скуа).

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