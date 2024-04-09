Російські окупанти в ніч проти 9 квітня атакували Україну 20 безпілотниками та чотирма ракетами. Сили ППО знищили всі БпЛА в межах південних, центральних і західних областей.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Росіяни атакували ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим), Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з тимчасово окупованої частини Донеччини.

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До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою українські захисники збили всі 20 «Шахедів» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.

Нагадаємо, в ніч проти 8 квітня ворог завдав чергового удару по Україні, запустивши керовану авіаційну ракету з повітряного простору окупованої частини Запорізької області та 24 ударні дрони, 17 з яких вдалося знищити.

Минулої доби росіяни обстрілювали Україну на різних напрямках фронту. Особливо потерпали прикордонні області України. Внаслідок інтенсивних ударів ворога були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.