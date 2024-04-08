З початку операції Європейського Союзу EUNAVFOR ASPIDES у Червоному морі в лютому 2024 року залучені до неї військові кораблі країн ЄС відбили 11 атак з боку єменських хуситів та забезпечили ескорт для 68 торговельних суден.

Про це у Брюсселі під час пресконференції з підбиття попередніх підсумків операції EUNAVFOR ASPIDES заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми започаткували операцію ASPIDES лише за місяць після першого обговорення серед країн-членів. Ця операція має три мандати: захистити кораблі від атак, супроводжувати судна та посилити морську безпеку. На сьогодні чотири країни-члени надіслали свої фрегати для участі в цій місії, ще 19 країн роблять свій внесок на рівні оперативних штабів. Протягом двох місяців з початку операції ці сили забезпечили ескорт для 68 кораблів та відбили 11 атак», - сказав Боррель.

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Він зауважив, що ця операція стала чіткою та швидкою відповіддю ЄС на погіршення безпекової ситуації в Червоному морі та в Аденській затоці, де єменські хусити почали здійснювати атаки проти торговельних суден з використанням дронів та ракет, у порушення міжнародного права та свободи судноплавства. Такі атаки призвели до суттєвих економічних втрат та до загибелі людей. Водночас вони значно погіршили економічну ситуацію в цьому регіоні. Навіть населення Ємену на собі відчуває наслідки таких дій, оскільки вони позбавляють країну життєво важливої міжнародної гуманітарної допомоги.

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«Це підвищує ціну на продовольство та відбивається на економіці регіону, який і без того вже уражений наслідками російської агресії проти України», - зазначив високий представник ЄС.

Він зауважив, що атаки хуситів примусили транспортні компанії використовувати інші морські транспортні маршрути, зокрема навколо Мису Доброї Надії, що забирає від 10 до 14 додаткових днів на таку подорож. Ціна одного контейнера, який транспортується, наприклад, з Китаю до Європи, подвоїлася у вартості. Водночас ціна страхування судноплавства зросла на 60 відсотків.

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За словами Борреля, до початку кризи близько 13 відсотків світової торгівлі здійснювалися саме через Червоне море, близько 30 відсотків глобальних морських перевезень здійснювалися через ці води. На сьогодні лише половина з тих 70 суден, які раніше потрапляли в Суецький канал щодня, все ще здійснюють перевезення цим маршрутом.

«Ця місія має високу інтенсивність та значний рівень ризику. Але вона має оборонний мандат. Ми не залучені до жодних операцій проти хуситів. Наші кораблі діють для самооборони та для захисту суден, що піддаються нападу. Прозорість та відкритість перед регіональними акторами були нашим пріоритетом від початку підготовки операції, її мандат був обговорений з країнами регіону. Ми будемо продовжувати робити це й надалі», - наголосив високий представник ЄС.

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Він зауважив, що операція EUNAVFOR ASPIDES є чітким свідченням прагнення та готовності ЄС до участі у зміцненні міжнародної безпеки, у захисті глобальних товарних перевезень, транспортних шляхів та інтересів самого Євросоюзу.

«Це конкретний приклад того, що Європейський Союз виступає постачальником безпеки на морі», - додав Боррель.

Нагадаємо, до Червоного моря прибув нідерландський фрегат "Тромп" для захисту цивільних суден від атак хуситів.

У лютому очільники МЗС країн Європейського Союзу схвалили розгортання військово-морської місії ЄС для захисту суден від хуситів у Червоному морі.

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Також у відповідь на атаки по кораблях, авіація США та Великої Британії завдала чергових ударів по цілях хуситів у Ємені.

Крім того, Греція знищила два безпілотники хуситів в Аденській затоці. Ця відбита атака стала першим залученням фрегата ВМС Греції до військово-морської місії ЄС.

Раніше ми писали, що єменські хусити запустили дві ракети по контейнеровозу Pinocchio, який ішов під прапором Ліберії в Червоному морі, однак не влучили в судно.