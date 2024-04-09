8 квітня жителі західної півкулі планети, зокрема Північної Америки, змогли побачити повне сонячне затемнення. Космічне явище спостерігали на території США, Мексики та Канади, повідомляє Суспільне.
Часткове затемнення спостерігали також у країнах Західної Європи, зокрема, у Великій Британії, Португалії, Ірландії та Ісландії.
Повне сонячне затемнення розпочалось о 20:00 за київським часом, а його пік припав на 20:18. Повне затемнення тривало 4 хвилини 28 секунд, завершившись о 23:52 за київським часом.
Сонячне затемнення виникає, коли Місяць проходить між Землею та Сонцем, повністю або частково закриваючи видимість Сонця. Під час повного сонячного затемнення Місяць вирівнюється між Землею і Сонцем, стаючи майже такого ж розміру, як і саме Сонце, що й призводить до короткого періоду повного затемнення.
Національна аерокосмічна адміністрація США (NASA) вела пряму трансляцію цього космічного явища на своєму YouTube-каналі, щоб глядачі з усього світу могли спостерігати за затемненням Сонця.
Очевидці ділилися в соцмережах фото і відео астрономічного явища:
TOTALITY of the #SolarEclipse even got it on video, The most beautiful experience of my life. #txwx #Eclipse2024 @TxStormChasers pic.twitter.com/QqklZXRMPD— michael_wx_ (@michaelwx6) April 8, 2024
This is how #SolarEclipse looking from the Space 😍😍#SolarEclipse2024 #Eclipse2024 #EclipseSolar2024 #Eclipse #USA pic.twitter.com/xB6aPpTkw0— 😾 (@itsHarishop) April 8, 2024
It’s gotten darker and the temp is dropping. 13 min from totality. #solareclipse— thunder ⚡ (@patel_Hardik_0) April 8, 2024
April 8th 2024
Little Rock AR #SolarEclipse2024 #Eclipse2024 #EclipseSolar2024 pic.twitter.com/cYw25C3mog
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