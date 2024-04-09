8 квітня жителі західної півкулі планети, зокрема Північної Америки, змогли побачити повне сонячне затемнення. Космічне явище спостерігали на території США, Мексики та Канади, повідомляє Суспільне.

Часткове затемнення спостерігали також у країнах Західної Європи, зокрема, у Великій Британії, Португалії, Ірландії та Ісландії.

Повне сонячне затемнення розпочалось о 20:00 за київським часом, а його пік припав на 20:18. Повне затемнення тривало 4 хвилини 28 секунд, завершившись о 23:52 за київським часом.

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Сонячне затемнення виникає, коли Місяць проходить між Землею та Сонцем, повністю або частково закриваючи видимість Сонця. Під час повного сонячного затемнення Місяць вирівнюється між Землею і Сонцем, стаючи майже такого ж розміру, як і саме Сонце, що й призводить до короткого періоду повного затемнення.

Національна аерокосмічна адміністрація США (NASA) вела пряму трансляцію цього космічного явища на своєму YouTube-каналі, щоб глядачі з усього світу могли спостерігати за затемненням Сонця.