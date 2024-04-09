Військовослужбовця Управління державної охорони України повідомили про підозру в умисному вбивстві підлітка на фунікулері в Києві.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Як встановило слідство, ввечері 7 квітня на верхній станції столичного фунікулера між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного з підлітків, і той головою розбив віконне скло, діставши різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

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Наразі підозрюваного затримали, повідомили йому про підозру в умисному вбивстві та вирішують питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює територіальне управління ДБР у Києві.

«Затриманий правоохоронець вже відсторонений від виконання своїх обовʼязків. Його командування надає повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій», – повідомили в ДБР.

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Працівники «Київпастрансу» розповіли ТСН, що трагедія сталася, коли поїзд прибув на верхню станцію і люди вийшли з вагону. Потім була штовханина і крики, а через деякий час вони побачили кров і потерпілого підлітка, який ще зміг зробити сходами кілька кроків. На місце викликали швидку та поліцію.

«Штовханина сталася не в вагоні фунікулера, а вже на станції. На нижній частині сходів є панорамне скло, на яке чоловік штовхнув підлітка. Воно дуже міцне, але сила удару була настільки великою, що його вдалося пробити у нижній частині», – пояснили журналістам у КП «Київпастранс».

Про нападника відомо, що він 1994 року народження, працював водієм в Управлінні державної охорони України. Чоловіка затримали на станції фунікулера правоохоронці, він не чинив опору, проте був у стані алкогольного сп’яніння.